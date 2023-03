Joyn

Das Match der Streamer geht in eine neue Runde: Gaming-Stars Trymacs und Amar laden erneut zum Teamduell ein -"Teammates" am 6. Mai 2023 live und exklusiv auf Joyn

Titelverteidigung für die Streamer-Buddies? Bei dem großen Live-Event "Teammates", die zweite Ausgabe auf Joyn (6. Mai 2023, ab 18:00 Uhr), treten die Gastgeber Trymacs (3.300.000 Abonnent*innen auf Twitch) und Amar (1.500.000 Abonnent*innen auf Twitch) gegen ein neues Creator-Duo an. In insgesamt 15 abwechslungsreichen Spielen müssen die Teams ihre Sportlichkeit, Intelligenz und ihr Geschick unter Beweis stellen. Moderator Steven Gätjen führt durch den Abend, Holger Pfandt kommentiert das große Spektakel. Auf die Gewinner*innen wartet eine Siegprämie in Höhe von 30.000 Euro für den guten Zweck. Es geht um alles: Können sich Trymacs und Amar ein weiteres Mal gegen ihre Gegenspieler*innen durchsetzen? Welches der Zweier-Teams beweist mehr Durchhaltevermögen und wer wird "Teammates" für sich entscheiden?

"Teammates" am Freitag, 6. Mai 2023, ab 18:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn und anschließend auf Abruf exklusiv auf Joyn. Produziert wird das Live-Event von MediaTotal im Auftrag von Joyn.

