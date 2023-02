Joyn

Trockener Humor der Extraklasse, Glanz und Glamour in Hollywood und eine Zeitreise in die 2000er - die Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+



So vielfältig wie die blühenden Blumen des beginnenden Frühlings sind die Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Vom Hobby neben dem Abitur zur eigenen Streaming- und TV-Serie: Am 24. März 2023 launcht Joyn gemeinsam mit den fünf Hamburger Freunden von Kleine Brüder die neue Comedyserie "INTIMATE." exklusiv bei Joyn PLUS+. Weiterhin bietet der Streamingdienst seinen Zuschauer*innen eine nostalgische Zeitreise mit Serien-Highlights aus den 1990ern und 2000ern: "Friends", Staffel 2 gibt es ab 1. März 2023 auf Joyn und alle Staffeln von "One Tree Hill", ab 15. März 2023 bei Joyn PLUS+. Am 12. März 2023 heißt es abermals "the Oscar goes to..." bei der 95. Verleihung der Academy Awards live aus Los Angeles mit dem "red. Countdown" und Impressionen vom roten Teppich - ab 22:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn. Die Free-TV-Premiere des Monats: Die langersehnte zweite Staffel von "Navy CIS: Hawaii" mit wöchentlich neuen Folgen ab 14. März 2023 kostenlos auf Joyn sowie einer exklusiven Preview der ersten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung ab 7. März 2023 bei Joyn PLUS+. Eine neue Chance für eine Karriere in der Musikbranche für Nachwuchstalente bietet die elfte Staffel von "The Voice Kids" ab Freitag, dem 10. März 2023, um 20:15 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn und mit einer exklusiven Preview immer zuerst bei Joyn PLUS+.

"INTIMATE.", die achtteilige Comedyserie mit wöchentlich zwei neuen Folgen ab 24. März 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+

Skurrile Alltagsmomente in Serie: Joyn zeigt mit "INTIMATE." ab 24. März 2023 die ungeschönte Wahrheit des Lebens Anfang Zwanzigjähriger in vor allem den Momenten, in denen normalerweise keine Kamera läuft. In der Comedyserie lassen die Macher und Hauptdarsteller Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo keine Peinlichkeit aus, stolpern von einer Katastrophe in die nächste und verstricken sich in den wirrsten Lügenkonstrukten. Mal kommen die fünf Freunde ungeschoren davon, mal fallen sie tief, und das wortwörtlich. Ob Seitensprünge, Start-up-Flops, Geschlechtskrankheiten, Eifersuchtsattacken, Swingerclub-Besuche oder fragwürdige Freundschaftsdienste - Tabus werden gebrochen, gesellschaftliche Konventionen über den Haufen geworfen und Momente der Scham einfach weggelacht.

Joyn wird nostalgisch! Episoden der Kultserie "Friends" und alle Staffeln von "One Tree Hill" gibt es im März kostenlos auf Joyn

Der März auf Joyn und bei Joyn PLUS+ bietet gleich mehrere Highlights für Fans von Sitcom- und Drama-Serien der 1990er sowie frühen 2000er Jahre: Den Anfang macht der Publikumsliebling "Friends" ab 1. März 2023 mit täglich vier Folgen der zweiten Staffel kostenlos auf Joyn. Die junge Jennifer Aniston aka Rachel und ihre fünf Freund*innen Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) und Chandler (Matthew Perry) begeistern seit 1994 Generationen, egal ob Millennials oder Gen Z, mit ihrem chaotischen Alltag in Manhattan. Die Freund*innen teilen sich nicht nur den Abwasch in ihrer WG, sondern auch jeglichen Herzschmerz, berufliche Erfolge und die harten Lektionen des Erwachsenwerdens. Ab 15. März 2023 schmelzen die Herzen vieler Zuschauer*innen, wenn Chad Michael Murray alias Basketballer Lucas Scott auf die Bildschirme zurückkehrt. Die Erfolgsserie "One Tree Hill", welche während ihrer Erstausstrahlung mit drei Teen-Choice-Awards ausgezeichnet wurde, feiert ihr Comeback bei Joyn PLUS+. Die Halbbrüder Lucas und Nathan (James Lafferty) treffen im Basketball-Team ihrer High School aufeinander. Außer einem gemeinsamen Elternteil und dem gleichen Geschmack bei der Partnerinnenwahl verbindet die beiden jedoch nicht viel, was für Drama und Intrigen in der Kleinstadt Tree Hill sorgt. Für Fans steht Binge Watching der Dramaserie bevor, denn Joyn PLUS+ liefert ihnen die vollständigen Staffeln eins bis acht ab 15. März 2023.

Weitere Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Eine spannende Vielfalt aus Comedy, Thriller, Entertainment und Drama für jeden Geschmack: Der März startet mit einem emotionsgeladenen Drama mit Will Smith, dem Film "Das Streben nach Glück" ab 1. März 2023 bei Joyn PLUS+. Eine humorvolle Abwechslung bieten Mila Kunis und Kate McKinnon mit der Action-Komödie "Bad Spies" ab 3. März 2023 auf Joyn. Das Free-TV-Highlight für Crime-Serien-Junkies: Die zweite Staffel des NCIS-Franchise "Navy CIS: Hawaii" feiert ab 14. März 2023 die deutsche Free-TV-Premiere exklusiv in SAT.1 und auf Joyn. Eine exklusiven Preview der ersten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung gibt es immer zuerst bei Joyn PLUS+. Was machen Fußball-Nationalspieler Marco Reus und Olympiasieger Alexander Zverev bei "The Voice Kids" 2023? Mit bezaubernden jungen Stimmen, internationalen Talenten und überraschenden Stars geht die elfte Staffel der Talent-Show am Freitag, dem 10. März 2023, ab 20:15 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn an den Start. Bei Joyn PLUS+ gibt es zusätzlich eine exklusive Preview der nächsten Folge immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung, das Finale ausgeschlossen. Es wird glamourös! Hollywood versammelt sich am 12. März 2023 zu der 95. Verleihung der "Oscars" im Dolby Theatre in Los Angeles. Moderator Steven Gätjen lässt die Zuschauer*innen ganz nah dabei sein und berichtet vom Red Carpet live aus L.A. - ab 22:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn. Ab 13. März 2023 verfolgt die action-geladene Drama-Serie "9-1-1 Notruf L.A." in einer neuen Staffel die Einsätze und das Leben von Ersthelfer*innen in Los Angeles. In der fünften Staffel führt ein mehrtägiger Stromausfall zu einem Ausnahmezustand für alle Notdienste - wöchentlich neue Folgen auf Joyn und eine exklusive Preview immer zuerst auf Joyn. Ein weiteres Comeback auf Joyn: Die Spielshow "Die perfekte Minute" kehrt für eine einmalige Ausgabe am 13. März 2023 um 19:00 Uhr im SAT.1 Livestream auf Joyn zurück. Bei "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" misst Moderator Jörg Pilawa ab dem 15. März 2023 im SAT.1 Livestream auf Joyn die Intelligenz von 100 Kandidat*innen im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. Die Besonderheit der neuen Folgen: Die Zuschauer*innen können über die JoynMe-App im Live-Voting in Echtzeit miträtseln. Eine Miniserie, die es in sich hat: "Chernobyl" stellt die Hintergründe der Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl im April 1986 dar. Die erste Staffel ist ab 16. März 2023 mit wöchentlich zwei Folgen auf Joyn. Joko und Klaas beenden den März mit einer neuen abenteuerreichen und actiongeladenen Folge von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am 25. März 2023 um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn.

