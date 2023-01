Joyn

Christian Ulmen und Fahri Yardim machen Schluss: Die finale Staffel "jerks." startet am 2. Februar 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+

Es heißt Abschied nehmen: Christian Ulmen und Fahri Yardim begraben ihre Erfolgsserie "jerks."! Ab 2. Februar 2023 ist die langersehnte fünfte Staffel exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar, wird aber gleichzeitig die letzte und etwas ganz Besonderes sein. Denn erstmals blickt man auch in die Kindheit der beiden Hauptdarsteller. Warum wurden die beiden, wie sie heute sind? Und wie kann diese Freundschaft überhaupt noch existieren?

Christian Ulmen: "Damit 'jerks' immer in guter Erinnerung und ein Juwel bleibt, ist es richtig, jetzt aufzuhören, wo sich noch nichts abgenutzt hat."

Inhalt: Fahri und Christian bekommen ihr Liebesleben einfach nicht auf die Reihe: Für Christian scheint die aufgewärmte Beziehung mit Collien doch nicht das Richtige zu sein und Fahri setzt mal wieder eine neue Liebelei in den Sand. Danach fängt er an, nicht nur sein öffentliches Image, sondern auch seine sexuelle Neigung in Frage zu stellen. Beantwortet der Rückblick in die Vergangenheit endlich die Fragen: Waren die beiden schon als Kinder "jerks."? Und woher kommen ihre Männlichkeitskomplexe und die Unfähigkeit für Liebesbeziehungen?

"jerks." wird von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist Headwriter, Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent der Comedyserie, weiterer Produzent ist Carsten Kelber. Bei Joyn PLUS+ ist die neue Staffel (zehn Folgen) exklusiv ab 2. Februar 2023 mit zwei neuen Folgen zum Start und im Anschluss mit einer neuen Folge wöchentlich verfügbar. Die Staffeln eins bis vier werden zum Launch der neuen Folgen zudem exklusiv und kostenlos auf Joyn zu sehen sein. Nach der Premiere bei Joyn PLUS+ präsentiert ProSieben die fünfte Staffel "jerks." im Free-TV.

