Promi-Geheimnisse treffen auf talentierte Schauspieler*innen - "Lip Sync Stories" ab 5. Januar 2023 kostenlos und exklusiv auf Joyn

Mit einem Knall ins neue Jahr: Die Serie "Lip Sync Stories" verspricht Comedy-Spaß pur - ab 5. Januar 2023 exklusiv auf Joyn. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten - so auch bei Komiker Bernhard Hoëcker, Reality-Star Evelyn Burdecki, Internetkönig Knossi, Musiker Heiko und Roman Lochmann, Model Alena Gerber, Content Creator Twenty4Tim, Entertainerin Désirée Nick und Stand-up-Comedienne Negah Amiri. Die Stars erzählen die privatesten Anekdoten aus ihrem Leben, während Schauspieler*innen den Geschichten Leben einhauchen - lippensynchron zum Originalton.

Wie fühlt es sich an, wenn man bei der Passkontrolle, zum Start einer vermeintlich entspannten USA-Reise, erstmal ins Neonröhren-Nebenzimmer gebeten wird? Wie blank liegen die Nerven, wenn man an nur einem Tag Autoschlüssel, Haustürschlüssel, Portemonnaie und Handy verliert - und wie verständigt man sich überhaupt noch? Was kann bei einer Wohnungsübergabe alles schieflaufen? Und wie landet man mit Badeschlappen und Handtüchern im Gepäck vor einem angesagten Nachtclub? Für Joyn plaudern die Stars aus dem Nähkästchen und erzählen private und vor allem unerwartete Geschichten aus ihrem Leben. Damit noch nicht genug: Parallel zu und mit den Stimmen der Stars erwecken talentierte Schauspieler*innen die Erzählungen zum Leben - streng nach dem Motto: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Die erste Staffel der zehnteiligen Comedy-Serie "Lip Sync Stories" ist mit wöchentlich einer neuen Folge ab 5. Januar 2023 kostenlos und exklusiv auf Joyn abrufbar. Bei Joyn PLUS+ gibt es immer bereits die nächste Folge als Preview zu sehen. Produziert wird das Format von south & browse im Auftrag von Joyn.

