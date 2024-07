Medit

Medit ernennt Han Ryu zum CEO und beschleunigt Innovation in der digitalen Zahnmedizin

Medit, ein führender Anbieter von 3D-Intraoralscannern und Lösungen für die digitale Zahnmedizin, hat Han Ryu zum neuen CEO ernannt. Ryu verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen in globalen Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitswesen, darunter in führenden Positionen bei Siemens Healthineers, Qorvo Biotechnologies, Accelerate Diagnostics und Bain & Company. Seit 2023 leitet er erfolgreich Medit North America und hat durch die strategische Überwachung von Vertriebs- und Marketinginitiativen ein erhebliches Wachstum in der Region erzielt.

„Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO bei Medit zu übernehmen. Mein Ziel ist es, technologische Innovationen und Dienstleistungen auf dem Markt der digitalen Zahnmedizin anzustoßen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die digitale Revolution in der Zahnmedizin voranzutreiben und dabei einen starken Fokus auf kundenorientierte Lösungen zu legen", kommentierte Ryu seine Ernennung.

Unter der Leitung von Ryu will Medit seine Präsenz in Europa verstärken und den Kundenservice verbessern. Dies umfasst auch die Einrichtung einer neuen Niederlassung mit Büro und Lager in Europa, um die Kommunikation zu optimieren und die Produktlieferung zu beschleunigen. Darüber hinaus wird Medit einen „48-Stunden-Produktumtausch"-Service einführen, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Medit fördert starke Partnerschaften und Gemeinschaftsinitiativen auf dem Dentalmarkt. Dieser Ansatz gewährleistet eine kontinuierliche Anpassung an die Marktanforderungen und erweitert die Kundendienstkapazitäten in ganz Europa.

Informationen zu MEDIT

MEDIT wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Intraoralscannern und integrierten Plattformen für die digitale Zahnmedizin und bekannt für seine patentierte Spitzentechnologie. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Europa und wird von einem weltweiten Netz von Vertriebshändlern in über 100 Ländern unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.medit.com/.

