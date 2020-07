Bauer Media Group, BRAVO

Die Sommerferien sind gerettet

BRAVO und Instagram laden Jugendliche ins digitale Sommercamp ein

Die Sommerferien stehen vor der Tür - doch Urlaub ist für viele Jugendliche dieses Jahr kein Thema. Die Jugendmarke BRAVO und Instagram haben sich daher etwas einfallen lassen und laden ihre Communities in ein digitales Sommercamp ein.

Pünktlich zum Launch der neuen Instagram Funktion 'Reels' in Deutschland startet das Reels Summer Camp. Mithilfe des Videoformats Reels haben Jugendliche die Möglichkeit, 15-sekündige Videos (Reels) aufzunehmen, zu bearbeiten und mit ihren Followern zu teilen.

Das Reels Summer Camp findet vom 01. Juli bis zum 14. August über sechs Wochen auf dem BRAVO Instagram Kanal @bravomagazin und den Accounts der teilnehmenden Influencer statt. Jede Woche steht unter einem besonderen Motto und liefert originelle Ideen, wie Jugendliche - gerade während dieser besonderen Zeit - die Ferienzeit von zu Hause oder aber von unterwegs noch spannender gestalten können.

Ob coole Dance Moves oder abgefahrene DIY-Tricks - im Reels Summer Camp können Teenager täglich Neues entdecken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Inspirationen für ihre eigenen Videos erhalten die Teilnehmer*innen dabei von bekannten Influencern, die jeweils die einzelnen Motto-Wochen begleiten und mit Tipps zur Seite stehen. Mit dabei sind u.a. @enyadres, @marionovembre, @nathan.goldblat und @ana.kohler.

Das Reels Summer Camp findet ausschließlich auf Instagram statt und wird in weiteren Formaten sowie im BRAVO-Magazin und Online auf Bravo.de verlängert.

"Mit unserem Reels Summer Camp möchten wir Teenager zu kreativen Sommer-Aktivitäten inspirieren - gerade jetzt, wo bei vielen der Urlaub noch in den Sternen steht", erklärt Mathilde Burnecki, Strategic Partner Manager bei Instagram. Und BRAVO-Redaktionsleiterin Yvonne Huckenholz ergänzt: "Das Reels Summer Camp ist absolut einzigartig. Wir freuen uns, dass wir unserer Community damit die Sommermonate verschönern können."

Zum Abschluss des Reels Summer Camps werden am 14. August 2020 die coolsten Reels gemeinsam von BRAVO und der Community gekürt und die Reels Choice Awards verliehen.

Die Motto-Wochen als Übersicht:

- ab 01.07.: S-ing - ob Lipsync oder deine eigene Stimme, zeig was du kannst!

- ab 08.07.: U-nite - mach dich stark für das, was dir am Herzen liegt!

- ab 15.07.: M-ake - nimm es in die Hand und kreiere deine eigene Welt!

- ab 22.07.: M-ove - zeige deine Power mit deinen coolsten Moves!

- ab 29.07.: E-ntertain - zaubere anderen mit deinen witzigen Reels ein Lächeln ins Gesicht!

- ab 05.08.: R-eal - sei wie du bist!

Über BRAVO

BRAVO ist Europas größte Jugend-Multichannel-Marke. Seit sechs Jahrzehnten ist BRAVO Sprachrohr der Jugend und bietet Orientierung beim Erwachsenwerden. Mit dem Leserpreis OTTO, der Foto-Love-Story und den berühmten Starschnitten hat BRAVO Mediengeschichte geschrieben. BRAVO hat sich mit jeder Lesergeneration neu erfunden und sich vor dem Hintergrund des digitalen Medienwandels Print und Online zu einem "Social Magazine" gewandelt. BRAVO bietet neben Star-Berichterstattung lebensnahe und orientierungsgebende Beitragsformen und Rubriken. Leser-interaktive, blattbindende Social Media-Mechaniken vernetzen die Marke konsequent mit der Zielgruppe. BRAVO Online kombiniert darüber hinaus klassische Inhalte eines Online-Magazins mit der Dynamik eines sozialen Netzwerks. BRAVO ist die stärkste deutsche Printmedien-Marke in den sozialen Medien und hat die mit Abstand meisten Follower in den für die junge Zielgruppe relevanten Kanälen wie Instagram, TikTok und WhatsApp.

Über die Bauer Media Group

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Radiostationen und Online-Vergleichs-Portale bis hin zu Vertriebs- und Marketing-Dienstleistungen. Als Familienunternehmen in der fünften Generation legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertes Handeln. Dies spiegelt sich auch in unserem immer vielfältiger werdenden Portfolio wider. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere 11.500 Mitarbeiter jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzahlen.

Über Instagram

Instagram ist eine einzigartige Online-Plattform für kreative visuelle Ideen, auf der sich Menschen gegenseitig inspirieren und ihre schönsten Momente mit der weltweiten Community von einer Milliarde Menschen teilen. Instagrammer aus aller Welt verbinden sich in der App über ihre Interessen und schaffen so echte Verbindungen - online und offline. Mit Instagram Stories kann man darüber hinaus auch die "kleinen" Highlights des Lebens schnell, kreativ und einfach teilen. Mehrere Bilder oder Videos bilden dabei eine Sequenz und verschwinden nach 24 Stunden wieder. Über IGTV kann man darüber hinaus auch längere Videos teilen. Die freundliche und offene Community steht für Instagram an erster Stelle - mit innovativen Tools schafft Instagram ein positives Umfeld, in dem sich Teenager und Erwachsene wohl und sicher fühlen können. Auch Marken und Unternehmen jeder Größe waren von Anfang an ein wichtiger Teil der Community. Sie erreichen ihre Zielgruppen auf Instagram dort, wo diese aktiv sind und realisieren so ihre Geschäftsziele.

