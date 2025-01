Drees & Sommer SE

Kluge Köpfe, smarte Konzepte: Wie eigenentwickelte KI bei Drees & Sommer Aufwand reduziert

Stuttgart

Noch gibt es wenige Unternehmen im Bau- und Immobilienbereich, die Künstliche Intelligenz umfassend einsetzen. Beim Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart sieht das anders aus. So ist die auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Firma mit 6.500 Mitarbeitenden weltweit eines von 30 Unternehmen in Deutschland, das von Microsoft als Testkunde für dessen KI-Werkzeug Copilot 365 ausgewählt wurde. Für jeden der in Deutschland verfügbaren Plätze hatten sich 100 Firmen beworben. Was KI und die virtuelle Fabrikplanung angeht, arbeitet Drees & Sommer auch mit dem Branchenführer Nvidia eng zusammen und kooperiert mit Start-ups wie aedifion und madaster. Doch das Stuttgarter Unternehmen geht noch einen Schritt weiter: Seit August 2024 befindet sich die hauseigene KI namens Dreso.AI in der Testphase. Raffaela Schneid, Leiterin des KI-Teams bei Drees & Sommer, berichtet über erste Ergebnisse aus der Testgruppe: "Wir sehen bei einigen automatisierten Prozessen sogar bis zu 90 Prozent Effizienzgewinn im Arbeitsalltag."

Wer einmal in die Vergabe eines Bauprojekts eingebunden war, kennt den mühsamen Prozess nur zu gut. Die Ausschreibungen sind oft mehrere hundert Seiten lang und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, um zu entscheiden, ob das Projekt für das Unternehmen geeignet ist oder nicht. Hier kommt KI ins Spiel und zeigt vielversprechende Ergebnisse: "Mit Dreso.AI haben wir zahlreiche dieser Akquisitionen analysiert - die von Anfang an guten Ergebnisse haben wir mit den Drees & Sommer Expert:innen der Testgruppe weiter optimiert, in keinem Fall lag die KI völlig daneben", berichtet Schneid. Doch was macht die hauseigene KI so spannend und wo unterscheidet sie sich von herkömmlichen Systemen?

Wenn Dreso.AI für ganz Drees & Sommer live geht, ist es den Mitarbeitenden im Arbeitsalltag selbst überlassen, ob sie KI nutzen oder nicht. "Niemand muss mit KI arbeiten", erklärt Schneid. "Die Nachfrage ist jedoch sehr groß. Unsere Testuser:innen geben uns wertvolles Feedback zur Verbesserung der Plattform und finden unzählige Anwendungen, die ihnen die Arbeit noch mehr erleichtern würden", ergänzt sie. Dass nicht die Motivation der springende Punkt ist, an dem es noch scheitert, die KI für alle anzubieten, wurde in den Testläufen deutlich: "Vielmehr fehlt es an verfügbarer Rechenleistung und den zwingend notwendigen Datensätzen", so die Expertin für Innovation. Ein Grund dafür: Künstliche Intelligenz steht bei den oft sehr spezifischen Einzelfällen im Bau- und Planungswesen noch in ihren Anfängen.

KI-Plattform für End-to-End-Prozesse

Um dem entgegenzuwirken, hat das Drees & Sommer Innovation Center in enger Zusammenarbeit mit der IT die Plattform Dreso.AI entwickelt. Das Innovation Center fungiert als Ideenschmiede und Begleiter für innovative Projekte sowie als Entwicklungslabor für strategische Zukunftsvisionen im Unternehmen. Es bildet das Fundament für Künstliche Intelligenz, wobei insbesondere der KI-Ideathon, organisiert vom Innovation Center, den entscheidenden Anstoß für Dreso.AI lieferte.

"Dreso.AI ist eine Cutting-Edge-Plattform. Das heißt, wir arbeiten bereits daran, ganze Prozesse End-to-End abzubilden, was sie von konkurrierenden Systemen abhebt, bei denen ausschließlich KI-Assistenten und -Agenten implementiert sind", erklärt Schneid. Ein typisches Beispiel für so einen End-to-End-Prozess sei zum Beispiel die automatisierte Akquise von Bauprojekten: "Die KI analysiert zu Beginn Ausschreibungsunterlagen und erstellt darauf basierend Zusammenfassungen, gibt Handlungsempfehlungen und bereitet die Erstprüfung von NDAs und Präqualifikationsfragebögen vor. Schnittstellen in Drees & Sommer-Systeme sollen den Datentransfer optimieren und neue Datensätze für zukünftige KI-Anwendungen entstehen lassen. KI lebt von verlässlichen Datenquellen, die wir durch die Nutzung der eigenen Plattform nicht nur verbessern, sondern auch aufbauen."

Auf der Plattform selbst gibt es verschiedene Use-Cases, die von Drees & Sommer Expert:innen mitentwickelt wurden. "Die Use-Cases gehen gezielt darauf ein, Routineaufgaben zu erleichtern oder sogar komplett zu übernehmen und dadurch Effizienzgewinne zu erzielen. Das schafft vor allem mehr Zeit, sich strategisch mit den Kundenbedürfnissen auseinanderzusetzen", konkretisiert Raffaela Schneid.

Von Mitarbeitenden für Mitarbeitende

Dreso.AI stellt eine innovative interne Plattform dar, die speziell für die Mitarbeitenden des Unternehmens entwickelt wurde. Sie fördert den Austausch von Expertise und Wissen, das ausschließlich von den hauseigenen Fachleuten stammt. "Das gewährleistet nicht nur die Relevanz und Qualität des Wissens, sondern auch eine enge Verbindung zur spezifischen Unternehmenskultur und den Anforderungen der Bau- und Immobilienbranche", sagt Patrick Theis, Partner bei Drees & Sommer und Leiter des Innovation Centers. Der Fokus dabei liegt vor allem auf Sicherheit und Privatsphäre, was durch die Implementierung höchster Cyber-Security-Standards in einer geschützten Umgebung gewährleistet wird: "In vielen Fällen haben wir es mit höchstvertraulichen Daten zu tun. Hier eine KI mit unzureichenden Sicherheitsstandards einzusetzen, wäre viel zu riskant - sowohl für uns als Unternehmen, als auch für unsere Kundinnen und Kunden", so Theis. Die Plattform ermöglicht es den Mitarbeitenden somit, in einem geschützten Rahmen zu arbeiten und dabei innovative KI-gestützte Tools zu nutzen, die zeitraubende Routineaufgaben erleichtern.

Von 150 auf 900 Testuser:innen

Bevor das ausgeklügelte KI-System im Laufe des Jahres 2025 für alle Mitarbeitenden vollumfänglich verfügbar sein wird, wird intern ausgiebig getestet. In einem Softlaunch haben Fachexpert:innen aus dem Innovation Center und der IT das Tool in einem ersten Testlauf erfolgreich erprobt. "Anschließend haben wir Gruppen aus Testuser:innen festgelegt, die die Dreso.AI sozusagen als Probeversion frühzeitig nutzen können", sagt Patrick Theis. Zunächst bestand eine solche Gruppe aus 150 Mitarbeitenden aus allen Bereichen - angefangen bei der Internen Kommunikation bis hin zur Bauplanung. "Erfreulicherweise haben wir schnell gemerkt, dass das Interesse groß ist und das Kontingent im November daraufhin auf knapp tausend Testuser:innen erhöht", so Theis. Durch die Expertise und das Feedback der Test-User:innen wird Dreso.AI dann weiterentwickelt.

"KI ist längst kein Zukunftstrend mehr, den man annehmen kann oder nicht; vielmehr wird sie unsere Branche und Arbeitsweise in einer Art und Weise verändern, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können", fasst Theis unterm Strich zusammen. Deshalb sei es wichtig, die Mitarbeitenden genau jetzt für die neue Technologie zu begeistern und zu sensibilisieren. Dass sich das lohnt, ist sich sowohl Patrick Theis als auch Raffaela Schneid mehr als sicher.

