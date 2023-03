Drees & Sommer SE

LV Baumanagement AG wird Teil der Drees & Sommer-Gruppe

Die in Hamburg ansässige LV Baumanagement AG wird in Form einer 100-prozentigen Beteiligung Teil des auf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE.

Die vor mehr als 20 Jahren gegründete LV Baumanagement AG begleitet als Baumanagementunternehmen mit einem knapp 40-köpfigen Ingenieur- und Beraterteam Bauprojekte im Tief- und Hochbau. Das Bauvolumen dieser Projekte liegt bei insgesamt mehr als 5,5 Mrd. Euro. Dabei erbringt die LV Baumanagement AG Leistungen des Tiefbaus und Hochbaus aus einer Hand. Zu den Leistungen zählen beispielsweise Ausschreibung, Vergabe und das Baumanagement von Hochbauleistungen, die Erstellung von Gutachten sowie die Planung und das Baumanagement im Tiefbau. Zum Leistungsportfolio im Tiefbau zählen Baugrundgutachten, Schadstofferkundungen, Entsorgungsmanagement, Beratungskompetenz im Abbruch- und Wasserrecht, Baugrubenplanung und Baugrubenmanagement sowie Leistungen rund um Hochwasserschutz und Geothermie.

Das Unternehmen begleitet beispielsweise das Überseequartier in der Hamburger HafenCity und ist auch bei anderen prominenten Hamburger Bauvorhaben wie den Elbtower, CCH-Congress Center Hamburg oder dem Münzviertel mit zahlreichen Leistungen tätig.

"Mit dem Zusammenwachsen von LV Baumanagement AG und Drees & Sommer bauen wir unsere Position als führendes Baumanagementunternehmen weiter aus. Insbesondere verstärken wir uns mit einer ausgewiesenen Kompetenz im Tiefbau. Das stellt nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in der gesamten DACH-Region ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal dar, das uns vom Wettbewerb unterscheidet", sagt Dierk Mutschler, Vorstand der Drees & Sommer SE.

"Drees & Sommer ist seit mehr als 50 Jahren führend in der Beratung von privaten und öffentlichen Bauherren sowie Investoren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur. Mit rund 5.000 Mitarbeitenden an 51 Standorten weltweit ist Drees & Sommer ein absoluter Top-Player. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit gebündeltem Wissen ein ganzheitliches Leistungsangebot für Real Estate, Industrieanlagen und Infrastrukturen zu bieten", sagt Berthold Moosmann, Vorstand der LV Baumanagement AG. Sein Kollege Dr. Daniel Reichert, ebenfalls Vorstand der LV Baumanagement AG, ergänzt: "Mit dieser starken Muttergesellschaft im Rücken kann unser Team Projekte mit deutlich größerem Volumen und höherer geographischer Reichweite umsetzen. Zusätzlich profitieren unsere Kunden künftig von einem deutlich erweiterten Kompetenz- und Serviceangebot insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Bausektor."

Die LV Baumanagement AG wird künftig das Portfolio unter der Firmierung "LV Baumanagement - Part of Drees & Sommer" und unter Führung der bisherigen Vorstände Dr. Daniel Reichert und Berthold Moosmann weiterentwickeln.

Drees & Sommer: Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben

Als führende europäische Bau- und Immobilienberatung begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit über 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur - analog und digital. Durch zukunftsweisende Beratung bietet das Unternehmen Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte an. In interdisziplinären Teams unterstützen über 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 51 Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt das partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Diese ganzheitliche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer "the blue way". Mehr unter www.dreso.com.

LV Baumanagement AG: Partner für Tief- bis Hochbau

Die LV Baumanagement AG ist ein führendes Baumanagementunternehmen mit Sitz in Hamburg. Komplexe Bauprojekte begleitet das knapp 40-köpfige Expertenteam von der ersten Idee bis zur Fertigstellung und übernimmt hierbei nahtlos die Verantwortung für den Tiefbau und Hochbau. Zu den Projekten gehören große und schwierige Baustellen sowie Highlight-Projekte, die überregional Beachtung finden. Mit verantwortlichem Handeln über mehrere Leistungsphasen hinweg erreicht das Unternehmen entscheidende Vorteile für seine Kunden. Mehr unter www.lv-ag.com.

