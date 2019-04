NOBILIS GROUP

NOBILIS GROUP stellt sich für die Zukunft auf

Wiesbaden (ots)

Große Schritte bei der NOBILIS GROUP GmbH aus Wiesbaden, einem der renommiertesten deutschen Vertriebsunternehmen für ausgesuchte Duft- und Parfummarken. Die Firma stellt sich für die Zukunft neu auf und hat den Branchenprofi Udo Heuser (50) als neuen Geschäftsführer bestellt. Er wird künftig gemeinsam mit dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Thomas C. Schnitzler sowie mit Vertriebsgeschäftsführer Max Reichenspurner die Führung des Unternehmens übernehmen. Mitgründer Detlef Rughöft hat sich dagegen aus der operativen Geschäftsführung zurückgezogen, bleibt der Firma aber als Gesellschafter und in beratender Funktion weiterhin erhalten. "Nach genau 25 erfolgreichen sowie spannenden Jahren in der aktiven Geschäftsführung ist für mich der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meinen Teil der operativen Steuerung übergebe", erläutert Detlef Rughöft, der die Firma gemeinsam mit Thomas C. Schnitzler 1993 gegründet hat.

Das Unternehmen hat im 25. Jahr seines Bestehens einen echten Meilenstein erreicht und mit einem Rekordumsatz zum ersten Mal die 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze übersprungen. Das neue Führungstrio will den langjährigen Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen. Die NOBILIS GROUP genießt ein exzellentes Image in der Branche und ist hervorragend im Markt aufgestellt. Sie vertreibt ein breites Portfolio von Brands wie Creed, Atkinsons, Versace, Montblanc, Baldessarini, Coach, Aqua Colonia, Hollister, Karl Lagerfeld und viele andere interessante Parfummarken.

Mit der neuen Struktur der Geschäftsleitung tragen die beiden Gründer und Gesellschafter nun Sorge dafür, dass diese Marktstellung langfristig gesichert und weiter ausgebaut wird. Thomas C. Schnitzler konzentriert sich künftig noch mehr auf die strategische Weiterentwicklung der Company und fokussiert sich auf das Markenportfolio und die Akquisition neuer Marken. Udo Heuser wird sukzessive die gesamte operative Führung der einzelnen Bereiche des Unternehmens von Thomas C. Schnitzler übernehmen, der weiter als Vorsitzender der Geschäftsführung aktiv ist.

