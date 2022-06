Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH

Neue Website für den Schüleraustausch von DRK Volunta www.volunta-xchange.de

Infos in frischem Design und authentische Einblicke

Wiesbaden (ots)

Eine neue Website informiert über das Schüleraustausch-Angebot der gemeinnützigen Tochter des DRK in Hessen Volunta: Unter www.volunta-xchange.de finden sich ab sofort umfassende Infos zu Auslandsaufenthalten mit dem sozialen Plus in den USA, Kanada, Irland, Spanien und Südafrika.

Schülerinnen und Schüler, die mit Volunta einige Monate im Ausland verbracht haben, berichten persönlich, emotional und spannend über ihre Erfahrungen in Gastfamilie, Schule und bei ihrem sozialen Engagement. Auch Eltern, Lehrkräfte und lokale Partner in den Gastländern kommen zu Wort. Die neue Website erklärt, wie der Schüleraustausch mit Volunta abläuft, beantwortet zahlreiche Fragen von Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern rund um den Schüleraustausch und bietet Tipps zur Finanzierung.

Der prominent auf der Homepage platzierte Kalender gibt einen Überblick über alle Infoveranstaltungen, bei denen Volunta-Mitarbeitende und ehemalige Programmteilnehmer/-innen das Schüleraustausch-Angebot präsentieren - online und in Präsenz, auch außerhalb von Hessen. Mit dem integrierten Online-Bewerbungsformular können sich Interessierte schnell und unkompliziert bewerben, auf dem PC oder Tablet genauso wie auf dem Smartphone. Die Einladung zum Beratungs- und Kennenlerngespräch folgt dann zeitnah.

"Ich freue mich über diese neue Plattform, die das Schüleraustausch-Angebot von Volunta deutlich ansprechender als bisher präsentiert. Die neue Website ist Teil unserer Bestrebungen, Auslandserfahrungen und interkulturelle Erfahrungen während der Schulzeit für alle interessierten Jugendlichen zu ermöglichen - unabhängig von der finanziellen Ausstattung ihrer Eltern", so Volunta-Geschäftsführer Peter Battenberg.

Beim Aufbau der neuen Website hat Volunta viel Wert auf Nutzerfreundlichkeit und die Ansprache der jungen Zielgruppe gelegt: mit einer animativen Bildsprache, authentischen Erfahrungsberichten und dem Aufgreifen der wichtigsten Fragen, die Jugendliche zum Schüleraustausch haben. Die neue Website ist über die URL www.volunta-xchange.dezu finden und auf allen Endgeräten nutzbar.

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Spanien, Südafrika und in die USA.

Weitere Informationen auf www.volunta.de

