Das sind die spannendsten Bonusangebote und Promotions im Dezember 2023

Der Dezember hat längst begonnen und hält für Wettfreunde eine Menge Highlights bereit. Neben spannenden Spielen im Fußball beginnt am 15. Dezember ebenfalls die Darts-WM in London, eines der großen Highlights des Sportjahres. Das bringt gleichzeitig eine Menge Wett-Optionen und passend dazu tolle Angebote der Wettanbieter in Deutschland.

Das Vergleichsportal MyWettbonus.de ist die Adresse für detaillierte Vergleiche der derzeit aktiven Wettbonus-Angebote in Deutschland. Transparent werden hier bereits seit einigen Jahren alle Bonusangebote unter die Lupe genommen und bis ins kleinste Detail analysiert sowie allen Lesern bestmöglich erklärt. Für Sportwetten im Dezember gibt es nun ein paar Angebote, die sich besonders für anstehende Events eignen. Darunter sind auch Boni ohne Einzahlung.

Grundsätzlich handelt es sich bei jedem Bonusangebot sowohl für Neu- als auch Bestandskunden um eine angenehme Angelegenheit. Doch manche Angebote ragen eben aus der Menge heraus und genau um die soll es nun gehen. So wirbt Happybet mit dem aktuell höchsten Bonusfaktor der Branche. Während sich der Bonus von bis zu 100 Euro mit dem der anderen lizenzierten Wettanbieter ähnelt, liegt der Bonusfaktor bei 150 statt 100 Prozent. Somit müssen Kunden weniger einzahlen und erhalten den gleichen Bonusbetrag.

Zudem versuchen sich manche Wettanbieter mit Bonusangeboten ohne Einzahlung von der Konkurrenz abzusetzen. Zu nennen sind hier unter anderem AdmiralBet oder auch Betano. Bei diesen Wettanbietern ist keine Einzahlung notwendig, um sich einen Bonus zu sichern. Stattdessen reicht oftmals der abgeschlossene Registrierungsprozess oder die Verifizierung aus, um ein erstes Willkommensgeschenk zu erhalten. Das können 10 Euro wie bei AdmiralBet, aber auch derzeit 20 Euro bei Betano sein. Anschließend können sich Neukunden dann noch den kompletten Bonus sichern. Bei Bwin ist für Neukunden zusätzlich zum Willkommensbonus ebenfalls eine 10 Euro Gratiswette drin, jedoch erhält man diese erst nach der ersten Einzahlung.

Und wer am Ende den deutschen Wettanbieter NEO.bet zum Wetten präferiert, der hat sogar die Qual der Wahl. Dort kann sich jeder Wettfreund derzeit zwischen zwei Bonusangeboten entscheiden und hat somit alles in der eigenen Hand. Beide Angebote gelten als durchaus attraktiv.

Weitere Wettanbieter und Bonusangebote findet man direkt auf MyWettbonus.de. Berücksichtigt werden lediglich in Deutschland zugelassene und offiziell lizenzierte Wettanbieter.

