WELT Nachrichtensender

"WELT TALK" am Mittwoch um 18 Uhr zu US-Midterms, Spaltung der Gesellschaft und Flüchtlingszahlen

Mit Friedrich Merz (CDU/CSU), Alexander Graf Lambsdorff (FDP) und Politologin Cathryn Clüver Ashbrook

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Im "WELT TALK" am morgigen Mittwoch, 9. November, ab 18 Uhr stehen am Tag nach den US-Midterms zunächst die Auswirkungen der Kongresswahlen für Deutschland im Fokus. Droht auch uns die Spaltung der Gesellschaft? Außerdem Thema in der Sendung: Ist Deutschland den steigenden Flüchtlingszahlen gewachsen? Zu Gast bei TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard sind die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff und der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz.

"WELT TALK" live am Mittwoch, 9. November 2022, um 18 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der Mediathek und TV-App.

Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell