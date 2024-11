EQOS Energie

„Hochspannender“ Auftrag für EQOS Energie im Saarland – Umbau und Erweiterung der Umspannanlage Ensdorf

Biberach (ots)

Übertragungsnetzbetreiber Amprion setzt bei Energiewende auf Know-how des Qualitätsführers

Erweiterung der Anlage im laufenden Betrieb

Umbau unterstützt Netzausbau in der Region

05. November 2024 - Fünf Mann, 120 Kilometer Kabel, 400 Tonnen Stahl und jede Menge personelle und elektrische Leistung: Das sind die Zutaten des neuen Auftrages für den Umbau und die Erweiterung des Umspannwerkes Ensdorf, mit dem der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH den Infrastrukturdienstleister EQOS Energie im Saarland betraut hat. Dreieinhalb Jahre hat das EQOS Energie-Team ab Oktober 2024 Zeit, um in einem ersten Schritt die Anlage von 6.000 auf 8.000 Ampere zu pushen.

„Das Projekt umfasst die Elektromontage- und Erdungsarbeiten, wie zum Beispiel die Verlegung von 120 Kilometern Kabel samt Herstellung von Anschlüssen, Stahl- und Gerätemontagen sowie die Herstellung der Primärverseilung“, umreißt Uwe Brand, zuständiger Leiter des Profit Centers Umspannwerke/HS Deutschland West in der Business Unit Energietechnik bei EQOS Energie, den Umfang des mehrere Millionen Euro schweren Vorhabens. Zudem werden mehrere bestehende Hochspannungsgeräte getauscht und drei neue Trafofelder installiert.

Präzision und Zeitmanagement von entscheidender Bedeutung

„Natürlich macht es uns ein wenig stolz, dass Amprion für diese komplexe Aufgabenstellung auf die Expertise und Qualifikation unseres Montageteams setzt, da die Arbeiten durchgehend im laufenden Betrieb stattfinden und der vom Kunden vorgegebene Freischaltungsplan höchste Präzision nicht nur in der Montage, sondern auch im Zeitmanagement verlangt“, so Brand weiter. Neben dem Projektleiter selbst kommen bei diesem Auftrag im Schnitt fünf operative Mitarbeiter zum Einsatz.

Die Erweiterung der Anlage ist Teil der Gesamtumstellung des Netzes in der Region Saarland, die bis 2032 zu einem möglichst großen Teil im wahren Wortsinn „hochspannend“ werden soll. Für Uwe Trampnau, Geschäftsführer und Leiter der Business Unit Energietechnik, wird EQOS Energie mit diesem Projekt einmal mehr seinem Anspruch als „Green Energy Enabler“ gerecht: „Wir sehen den Auftrag von Amprion nicht nur als einen weiteren Beitrag dazu, die Netzstabilität zu gewährleisten und damit für eine verlässliche und sichere Stromversorgung zu sorgen, sondern auch, die Energiewende aktiv mitzugestalten.“

###

Über EQOS

Als Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche sichern wir für unsere KundInnen den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur für Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel der Klimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei. Tag für Tag arbeiten knapp 1.700 EQOS-MitarbeiterInnen an über 40 Standorten in fünf Ländern aktiv daran mit. Ihre Expertise erstreckt sich dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Engineering über die Montage bis zur Wartung. EQOS im Internet: www.eqos-gruppe.com. Aktuelle EQOS-Nachrichten: https://eqos-gruppe.com/pressemitteilung/

EQOS. Ready for the future.

###

Original-Content von: EQOS Energie, übermittelt durch news aktuell