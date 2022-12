DAZN

DAZN bleibt bis 2027 die Heimat der UEFA Champions League

Ismaning (ots)

DAZN und die UEFA verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft für die Übertragung der UEFA Champions League in Deutschland bis 2027

DAZN bleibt damit die Heimat des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs und überträgt über 90% aller Spiele der UEFA Champions League, insgesamt 186 pro Saison - inkl. immer mindestens drei von vier Spielen mit deutscher Beteiligung jede Woche in der neuen Ligaphase und auch weiterhin das UEFA Champions League Finale

DAZN feiert die Verlängerung mit einem Sonderangebot für alle neuen und wiederkehrenden Fans und reduziert den monatlichen Preis für das Jahresabo auf 19,99EUR - gültig nur bis Ende des Jahres

Nur auf DAZN erleben Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit der UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Bundesliga, den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie das breiteste Angebot an Spitzensport neben dem Fußball, u.a. mit der NFL, NBA, Darts, Kampfsport uvm.

DAZN verlängert seine erfolgreiche Partnerschaft mit der UEFA und bleibt die Heimat der UEFA Champions League in Deutschland! Der Streaming-Anbieter hat sich die Rechte an Europas wichtigstem Klubwettbewerb bis 2027 gesichert und wird auch im kommenden Rechtezyklus ab der Saison 2024/25 mehr Spiele als alle anderen live und exklusiv übertragen. Nur bei DAZN können Fans so das beste Fußball-Angebot auf dem deutschen Markt erleben.

Mehr Spiele als je zuvor auf DAZN, inkl. immer mindestens 3 von 4 Spielen mit deutscher Beteiligung

Mit Beginn der Saison 2024/25 verändert die UEFA das Wettbewerbsformat und macht es noch spannender, indem sie die Zahl der zugelassenen Teams von 32 auf 36 erhöht und die Gruppenphase durch eine Ligaphase nach dem "Schweizer System" ersetzt. Jeder Verein bestreitet in der Ligaphase acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner (vier Heim- und vier Auswärtsspiele), die vorab ausgelost werden. Die acht bestplatzierten Mannschaften sind automatisch für die K.-o.-Phase qualifiziert, während die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 in Playoff-Begegnungen (Hin- und Rückspiel) die verbleibenden acht Startplätze im Achtelfinale unter sich ausmachen.

Insgesamt wird DAZN ab der Saison 2024/25 also 186 von 203 möglichen Spielen pro Saison live übertragen, 65 mehr als derzeit. Wie bisher wird die Sport-Plattform alle Spiele am Mittwoch und alle bis auf eins am Dienstag live und exklusiv zeigen, sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz - in der Ligaphase und auch in der K.o.-Phase. Darüber hinaus wird das jährliche Finale wie bisher co-exklusiv auf DAZN zu sehen sein.

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der UEFA. Die UEFA Champions League ist einer der wichtigsten Sport-Wettbewerben der Welt. Das neue Format macht sie für Fans noch spannender und unterhaltsamer. Deshalb sind wir stolz und glücklich, langfristig die Heimat des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs in Europa zu bleiben und ihn allen Fans in Deutschland präsentieren zu können."

Um die Vertragsverlängerung gebührend zu feiern, bietet DAZN allen Fans ein limitiertes Sonderangebot für 19,99 EUR pro Monat im Jahresabo an. Wer davon profitieren will, muss schnell sein: Das Angebot gilt für alle Neukunden und wiederkehrende Kunden bis zum 31. Dezember 2022 und kann hier eingelöst werden: https://www.dazn.com/de-DE/p/12m-offer/

Nur auf DAZN erleben Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet DAZN allen Fans auch das vielfältigste und breiteste Sport-Angebot abseits des Fußballs, mit den beiden wichtigsten US-Ligen, NFL und NBA, Kampfsport mit der UFC und den größten Box-Kämpfen, Darts, MotoGP, Handball uvm. - alles an einem Ort, in einem Abo, nur auf DAZN.

Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell