Erster "Working Moms Day" von LEITZ: ein Format gegen den Spagat

Der Leistung von arbeitenden Müttern Anerkennung zollen, sie mit Tipps für ein stressfreies Arbeitsleben unterstützen und den Grundstein für eine künftige Community bilden - das waren die Ziele des "Working Moms Day" in Hamburg.

Schon vor Beginn des "LEITZ Working Moms Day", der gestern im Verlagsgebäude von Gruner & Jahr am Hamburger Hafen stattfand, unterhielten sie sich angeregt: 15 Mütter aus allen Teilen der Republik, mit unterschiedlichen Hintergründen aber vielen Gemeinsamkeiten. Schirmherrin und Moderatorin Annett Möller führte durch den ersten Workshop "Alltag, Stress und Perfektionismus - wie können wir damit umgehen?". Kleine Wünsche werden zum großen Thema: "Einmal in Ruhe duschen!" Oder: "Mal alleine auf Toilette gehen!" Nicken, Lachen, alle wissen, wovon sie sprechen - vom Leben mit kleinen Kindern. Es geht um rare, aber wichtige "Auszeiten" im Leben von Müttern.

Die Teilnehmerinnen, ausgewählt aus insgesamt mehr als 500 Bewerberinnen, erzählen ihre persönlichen Geschichten: von neuen Lebensentwürfen nach der Geburt, Beziehungsproblemen, ihrer Abneigung gegen Basteln und Backen. Vor allem aber berichten sie von der Zerrissenheit, nicht ohne Arbeit sein zu wollen, dem Willen spannende Aufgaben und Verantwortung auch im Job übernehmen zu wollen und dabei dem Anspruch der Rolle als Mutter genauso gerecht zu werden. Das erste Resümee: Es lässt sich nicht allen recht machen. "Ich habe aufgehört, mir darüber das Hirn zu zermartern. Das ist alles overdone", sagt eine Teilnehmerin. Eine andere wirft den Slogan "Fortbildung statt Rückbildung!" in den Raum.

Time Boxing bringt Entlastung für die Doppelbelastung

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl berufstätiger Mütter laut Statistischem Bundesamt um rund zehn Prozent auf fast 75 Prozent gestiegen. Auch aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, müssen Unternehmen noch stärker auf die besonderen Herausforderungen von Working Moms bei der Arbeit eingehen, findet Ard-Jen Spijkervet, Vice President Central Europe. Das Unternehmen gibt seiner Initiative die Überschrift "Finde Deine Work-Leitz-Balance" und will arbeitenden Müttern nicht nur mit der Hardware aus einem Portfolio von 2.500 Produkten des Bürobedarfs zur Seite stehen. "Wir möchten uns als Unternehmen weiterentwickeln und das Thema auch gesellschaftlich voranbringen. Uns geht es um große Themen wie Gleichberechtigung, aber auch die kleinen Aspekte wie den Ausgleich zwischen Stress und Entspannung", erklärt Spijkervet. Im zweiten Workshop lautet die Devise darum "Work smart, not hard".

Die größte Umstellung durch Familienzuwachs ist weniger zeitliche Flexibilität. Um sie zu bewältigen, wird Time Boxing als Zeitmanagement-Technik vorgestellt: Aufgaben in Zeitabschnitte gliedern, Mails gleich bearbeiten und nicht nur sichten, eine klare Abgrenzung von Nichtigkeiten zu Wichtigkeiten und die höchste Priorität zuerst erledigen - Grundregeln, die den (Arbeits-)Alltag erleichtern. "Multitasking ist nicht nötig und gar nicht möglich", stellt Dozentin Annette Rompel, Chefredakteurin von working@office, klar. Jede Unterbrechung der Konzentration koste 15 Minuten Zeit. Fokussieren sei effektiver.

Zum Ende des "Working Moms Day" haben sich die meisten Mütter untereinander vernetzt - der Start eines Netzwerkes ist geglückt. Denn in einem sind sich alle einig: Statt zu urteilen, sollten Frauen zusammenhalten. "Das war ein wunderbarer Tag. Er hat mir viel gebracht. Eine Auszeit nur für mich", freut sich eine der Teilnehmerinnen.

