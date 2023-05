Aetina stellt auf der Computex 2023 Edge-KI-Systeme in Industriequalität auf Basis der NVIDIA IGX Orin-Plattform vor

New Tapeh City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Aetina, ein führender Anbieter von KI-Lösungen, wird auf der Computex 2023 am Stand I0810 zusammen mit seiner Muttergesellschaft Innodisk seine neuesten Computersysteme, Plattformen, Hardware und Software-Tools für den Einsatz in AIoT vorstellen. Die Lösungen, die sich ...

mehr