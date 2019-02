UDI Beratungsgesellschaft mbH

Baugenehmigung für Bauprojekt der UDI-Gruppe am Hansapark Nürnberg erteilt

Nürnberg (ots)

Die UDI-Gruppe erhielt die Baugenehmigung der Bauordnungsbehörde in Nürnberg für das Bauprojekt "Hansapark Nürnberg" in Schweinau. Hier entsteht eines der spannendsten und innovativsten städtebaulichen Projekte in Nürnberg der letzten Jahre - ein Stadtquartier mit einem ganzheitlichen energetischen Gesamtkonzept.

Das Quartier mit einem geplanten Investitionsvolumen von 68 Mio. Euro liegt an der Hansastraße nahe dem Nürnberger Fernsehturm. Auf einem rund 7.000 Quadratmeter großen Gelände sollen in mehreren Bauabschnitten ein Büro- und Verwaltungsgebäude, ein Boardinghaus mit sogenannten Serviced Appartments für längere Aufenthalte, ein Parkhaus sowie ein Hotel entstehen. Alles mit einem hohen ökologischen Anspruch. Neben dem energetischen Konzept wurde auch in anderen Bereichen der Planung besonderer Wert auf Nachhaltigkeit, Nutzerfreundlichkeit und ein gesundes Raumklima gelegt. Es werden nur sorgsam ausgewählte Materialien genutzt, die frei von Kinderarbeit und Umweltschädigung gewonnen werden.

Für das Büro- und Verwaltungsgebäude, das Parkhaus sowie das Boardinghaus wurden die Baugenehmigungen bereits erteilt. "Wir freuen uns sehr über die Genehmigung der Bauanträge. Nun kann der erste Bauabschnitt mit dem Spatenstich für das Büro- und Verwaltungsgebäude plangemäß im Sommer 2019 erfolgen", so Stefan Keller, geschäftsführender Gesellschafter der UDI-Gruppe in Nürnberg.

Das Büro- und Verwaltungsgebäude für ca. 150 Mitarbeiter entsteht auf rund 1.700 Quadratmetern. Mit einer Bruttogrundfläche von ca. 5.140 Quadratmetern und einer Mietfläche (gif) von ca. 4.750 Quadratmetern soll es sich auf sechs Geschossebenen inklusive Showroom verteilen. Für ein besonders gutes Raumklima sorgt eine Betonkerntemperierung. Es besteht aus einem ausgeklügelten Heiz- und Kühlsystem, das über Wasserleitungen die massiven Betonbestandteile zum Speichern von Wärme und Kälte nutzt. Das Investitionsvolumen für dieses Gebäude liegt bei rund 19,5 Mio. Euro.

Bereits vor dem ersten Spatenstich konnte der Mietvertrag für das Büro- und Verwaltungsgebäude mit einem namhaften Küchenhersteller aus Nürnberg geschlossen werden. Das Mietverhältnis wurde auf 10 Jahre fest abgeschlossen, mit Option zur Verlängerung.

Kurzportrait der te management-/UDI-Gruppe

Die UDI-Gruppe wurde 1998 gegründet und gehört zu Deutschlands Marktführern im Bereich ökologischer Kapitalanlagen. Die 50 Mitarbeiter sind nicht nur im Bereich der Vermittlung ökologischer Geldanlagen tätig. Das Emissionshaus ist auch Eigentümer und Betreiber eines breiten Portfolios an "Erneuerbaren-Energie-Anlagen" und arbeitet verstärkt in der Projektentwicklung energieeffizienter Immobilienprojekte und Green Buildings.

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH ist ein Vermittler nachhaltiger, ökologischer und sozialer Geldanlagen. Rund 17.500 Anleger vertrauen den Konzepten und Produkten von UDI und leisten so einen Beitrag, die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten. Das bis dato vermittelte Eigenkapital von über einer halben Milliarde Euro ermöglichte zusammen mit weiteren Finanzierungsmitteln die Realisierung und den Betrieb von 383 Windkraftanlagen, 46 Biogasanlagen sowie 90 Solarprojekten. Das von der UDI-Unternehmensgruppe in Nürnberg realisierte Green Building ist zugleich der größte Bürostandort der UDI-Gruppe. Mit dem jährlich erzeugten Ökostrom können über 1,8 Millionen Menschen mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden. Der Umwelt werden dadurch rechnerisch jedes Jahr gut 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid erspart.

Seit 2018 ist die UDI-Gruppe Teil der Münchner te management-Gruppe, einem Unternehmen mit umfangreichen Erfahrungen im Management im Bereich Erneuerbarer Energien und Immobilien. Die Kernkompetenzen liegen im Bereich der Initiierung, Planung, Realisierung, dem Betrieb und Verkauf von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, dezentralen Energieversorgung und Immobilien. Mit der Übernahme der UDI-Gruppe erweitert die te management-Gruppe das Tätigkeitsspektrum und bündelt Erfahrung und Know-how beider Unternehmen unter einem Dach.

