RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Oktober

Köln (ots)

Der Oktober startet mit einem Fiction-Highlight: Das RTL+ Original "Ich bin Dagobert" erzählt in sechs spannenden Folgen die Geschichte des Kaufhauserpressers Arno Funke. In der 5. Staffel von "Temptation Island VIP" stellen sich erneut vier Paare der Versuchung und ihre Beziehung damit auf eine harte Probe. Mitte Oktober wird es spooky: In "Die Verräter - Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial" werden die Streamer:innen in ein Spiel um Lüge und Wahrheit verwickelt. Die dritte Staffel der preisgekrönten Serie "Hacks" kommt ebenfalls zur All Inclusive Entertainment App RTL+ uns sorgt für ordentliche Lacher. Abgerundet wird der goldene Streaming-Oktober mit der "Harry Potter"-Filmreihe zum Bingen.

Video Highlights

Shows im Oktober 2024

10. Oktober: "Die Verräter - Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial", 8 Folgen

Fiction im Oktober 2024

1. Oktober: "The Rookie", Staffel 1-4

15. Oktober: "Hacks", Staffel 3

Eigenproduzierte Fiction im Oktober 2024

2. Oktober: RTL+ Original "Ich bin Dagobert", 6 Folgen, außerdem verfügbar: Hörbuch

ZDF-Drama-Reihen im Oktober 2024

15. Oktober: "Ku'damm 56", 3 Folgen

15. Oktober: "Ku'damm 59", 3 Folgen

15. Oktober: "Ku'damm 63", 3 Folgen

15. Oktober: "Der Bergdoktor", Staffel 8-16

15. Oktober: "Die Bergretter", Staffel 5-15

15. Oktober: "Ein Sommer in...", 45 Episoden

15. Oktober: "Frühlings-Reihe", 30 Episoden

15. Oktober: "Inga Lindström", 50 Episoden

15. Oktober: "Rosamunde Pilcher", 50 Episoden

15. Oktober: "Bettys Diagnose", Staffel 1-10

Filme im Oktober 2024

1. Oktober: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

1. Oktober: "Shazam Fury of the Gods"

15. Oktober: "Titanic"

15. Oktober: "Pretty Woman"

15. Oktober: "Der Teufel trägt Prada"

15. Oktober: "Die Schadenfreundinnen"

15. Oktober: "Independence Day"

15. Oktober: "Harry Potter", Film 1-8

23. Oktober: "Oskars Kleid"

25. Oktober: "Alter weißer Mann - Special zum Film", 2 Folgen

Reality im Oktober 2024

2. Oktober: "Temptation Island VIP", 12 Folgen + Wiedersehen

25. Oktober: "Köln 50667", Staffel 2

Drama im Oktober

13. Oktober: "Mut zur Entscheidung - Lakshya", auch bei RTL Passion

Crime im Oktober

18. Oktober: "12th Victim - Das Killerpaar", auch bei RTL Crime

22. Oktober: "Line in the Sand - Polizei am Abgrund", 2 Staffeln, auch bei RTL Crime

Lifestyle im Oktober

24. Oktober: "Simply Jamie: Jeden Tag was Gutes", 1 Staffel, auch bei RTL Living

Dokumentationen im Oktober

1. Oktober: "Donald Trump - Kampf ums Weiße Haus", auch bei GEO

5. Oktober: "Ramses II. - Ägyptens größter Herrscher"

12. Oktober: "Nowitzki - Der perfekte Wurf"

RTL+ Kids im Oktober 2024

1. Oktober: "Weihnachten auf der Alpakafarm"

1. Oktober: "Barbie in: Der Nussknacker"

1. Oktober: " Barbie als Rapunzel"

1. Oktober: "Barbie und der geheimnisvolle Pegasus"

1. Oktober: "Barbie in: Schwanensee"

1. Oktober: "Barbie als Die Prinzessin und das Dorfmädchen"

25. Oktober: "Die Drei ??? - Erbe des Drachen"

Musik im Oktober

8. Oktober: "RTL+ Session: Die Fantastischen Vier"

Sport im Oktober 2024

3. Oktober: "UEFA Europa League: Matchday 2 / Conference League: Matchday 1"

5. Oktober: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. FC Fulham"

12. Oktober: "LIVE: OKTAGON 62: Eckerlin vs. Jungwirth"

19. Oktober: "LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen USA/Austin"

19. Oktober: "LIVE: Premier League: AFC Boumemouth vs. Arsenal London"

24. Oktober: "UEFA Europa League: Matchday 3 / Conference League: Matchday 2"

26. Oktober: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. FC Southampton"

26. Oktober: "LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen Mexiko"

NFL auf RTL+

6. Oktober: "NFL Gameday (PreGameshow & Exklusives Spiel RTL+)"

13. Oktober: "NFL Gameday (PreGameshow & Exklusives Spiel RTL+)"

20. Oktober: "NFL Gameday (PreGameshow & Exklusives Spiel RTL+)"

27. Oktober: "NFL Gameday (PreGameshow & Exklusives Spiel RTL+)"

Shows im Oktober

23. Oktober: "LIVE: Blauer Panther 2024"

TV-Highlights in der Preview

3. Oktober: "Las Vegas privat", ab 10.10. auch bei RTLZWEI

4. Oktober: "SchleFaz: Die Schreckensmacht der Zombies", am 11.10. auch bei NITRO

7. Oktober: "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor", montags bis freitags, ab 14.10. auch bei RTLZWEI

8. Oktober: "Armes Deutschland", wöchentlich, ab 15.10. auch bei RTLZWEI

10. Oktober: "Mallorcas Traumhäuser mit Gülcan Kamps", ab 17.10. auch bei RTLZWEI

10. Oktober: "Wer wird Millionär? 25 Jahre - Das große Jubiläums-Special", am 17.10. auch bei RTL

11. Oktober: "SchleFaZ: Frankensteins Kung Fu Monster", ab 18.10. auch bei NITRO

11. Oktober: "Ninja Warrior Germany", Staffel 9, ab 18.10. auch bei RTL

11. Oktober: "Ninja Warrior International", ab 18.10. auch bei RTL

13. Oktober: "Sing meinen Schlager", ab 20.10. auch bei VOX

17.Oktober: "Love Island VIP", ab 24.10. bei RTLZWEI

18. Oktober: "SchleFaZ: Octaman - Die Bestie aus der Tiefe", ab 15.10. auch bei NITRO

25. Oktober: "SchleFaZ: Edgar Wallace: Der Gorilla von Soho", ab 1.11. auch bei NITRO

Hörbuch Highlights

24. Oktober: RTL+ Original: Hörspiel "THE CRIMSON CLUB - Die Sehnsucht in mir" von Emma Bellmore

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Oktober:

2. Oktober: RTL+ Original "Ich bin Dagobert", 6 Folgen, außerdem verfügbar: Hörbuch

Er legte Bomben, erpresste Kaufhäuser, narrte die Polizei und beschäftigte Medien und Menschen: Arno Funke. Anfang der 90er Jahre trieb er unter dem Pseudonym "Dagobert" sein Unwesen. Mit seinen außergewöhnlichen Geldübergaben elektrisierte er die Öffentlichkeit und hielt die gerade wiedervereinigte BRD in Atem. Ab Mittwoch, 2. Oktober erzählt die neue, sechsteilige RTL+ Serie "Ich bin Dagobert" - inspiriert von Arno Funkes Geschichte - den Weg des einfachen Autolackierers zur schillerndsten Ente im bundesrepublikanischen Ganoven-Teich.

2. Oktober: "Temptation Island VIP", 12 Folgen + Wiedersehen

Auch in der 5. Staffel von "Temptation Island VIP" stellen erneut vier Paare ihre Beziehung auf eine harte Probe: Sie testen ihre Liebe zueinander - aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Doch eint sie alle der Wunsch, am Ende gemeinsam mit ihrer großen Liebe das Experiment "Temptation Island VIP" zu bestehen. RTL+ zeigt 12 neue Folgen + 1 Wiedersehen ab Mittwoch, 2.10.2024. Die Paare sind diesmal: Jessica und Germain ("AYTO", "EOTB"), Lisa-Marie und Akka ("Too Hot To Handle Germany"), Rebecca und Adrian ("Bachelor in Paradise") sowie Sarah-Jane und Tinush ("Die Wollnys"). Alle vier Paare stellen wir in der Pressemappe im Media Hub vor.

10. Oktober: "Die Verräter - Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial", 8 Folgen

Die Zuschauer erwartet eine aufregende Staffel voller Täuschungen, Lügen und mörderischer Intrigen. Welche Geheimnisse hüten die Spieler? Wem gelingt es, den Silberschatz für sich zu gewinnen? Die achtteilige Staffel startet als Halloween-Special am Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+ mit den ersten beiden Folgen. Jede Woche ist eine neue Folge abrufbar, zusätzlich zeigt RTL die erste Folge am 10. Oktober um 20:15 Uhr.

15. Oktober: "Hacks", Staffel 3

In der dritten Staffel von Hacks treffen Ava (Hannah Einbinder) und Deborah (Jean Smart) nach einem erfolgreichen Jahr wieder aufeinander. Deborah ist ihrem Traum von einer eigenen Late-Night-Show näher denn je. Ihre Angst vor dem Scheitern lässt sie Entscheidungen treffen, die ihre Freundschaften gefährden. "Hacks" erhielt bereits 48 Emmy-Nominierungen und konnte 9 Emmys gewinnen.

15. Oktober: "Harry Potter", Film 1-8

Hogwarts öffnet wieder seine Tore: Mit elf Jahren erfährt der Waise Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er magische Kräfte besitzt und die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchen wird. Fortan meistert er mit seinen besten Freunden Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) magische Abenteuer. Die mehrfach oscarnominierten Filme sind eine der erfolgreichsten Kinoreihen aller Zeiten und erzählen eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Toleranz, die nicht nur treue Harry-Potter-Fans begeistert, sondern auch Neulinge, die erstmals in die zauberhafte Welt von Hogwarts eintauchen.

25. Oktober: "Köln 50667", Staffel 2

Am 16.9. war Drehstart für 60 neue Folgen von "Köln 50667", die RTL+ ab 21.10.2024 zeigt. Ab sofort werden alle Folgen immer montags und schon mittwochs statt freitags gestreamt. Die neuen Folgen warten mit einem echten Knaller auf: Neben der beim Publikum so beliebten Kunstbar und den bekannten Schauplätzen in Köln verlagert sich ein Teil der Geschichte nach Mallorca, vor die wunderschöne Kulisse der Playa de Palma. Ab dem 30.9. wird mit dem Cast auf Mallorca gedreht.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell