Global agierende Anwaltskanzlei Nixon Peabody wählt PATTSY WAVE von Anaqua für IP-Management

Boston / München (ots)

Anaqua, der führende Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass die global tätige Anwaltskanzlei Nixon Peabody die PATTSY WAVE-Plattform von Anaqua für ihr neues IP-Management ausgewählt hat.

Nixon Peabody setzt künftig auf die Anaqua-Plattform zur Verwaltung der IP-Portfolios seiner Mandanten bei Patent- und Markenanmeldungen. Die Kanzlei wird die Plattform auch als automatisiertes Dokumentenmanagement-System nutzen und zusätzliche Anaqua-Dienste für Annuitäten, Patentanalysen und intelligente Zeiterfassung einsetzen.

Mit rund 600 Anwälten, die in Büros in den USA und den wichtigsten europäischen und asiatischen Wirtschaftszentren zusammenarbeiten, ist Nixon Peabody eine der größten Anwaltskanzleien der Welt. Die Kanzlei betreibt einen herausragenden und stetig wachsenden Bereich für geistiges Eigentum.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine Softwarelösungen für das IP-Management, AQX® und PATTSY WAVE®, bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die Entscheidungsfindung im IP-Bereich ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn.

