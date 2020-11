Anaqua als hochinnovativer Marktführer für IP-Management-Lösungen von Top-Branchenanalyst anerkannt

Anaqua

Hyperion Researchs MarketView lobt Anaquas AQX-Plattform für wichtige 'Game-Changer'-Merkmale

Anaqua, ein führender Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum, wurde im kürzlich veröffentlichten MarketView Report 2020 von Hyperion Research, einem führenden Marktanalyseunternehmen der Rechtsbranche, das auch den Markt für IP-Management abdeckt, erneut als marktführend und hoch innovativ anerkannt.

Der Bericht nennt Anaquas AQX-Plattform für IP-Management als Marktführer besonders in den Schlüsselbereichen IP Business Management (IPBM) und Decision Support Analytics:

- IP Business Management: AQX setzt einen Standard für IPBM und bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Integration der rechtlichen, betrieblichen und geschäftlichen Interessen eines Unternehmens, um die Verwaltung von geistigem Eigentum zu optimieren. - Decision Support Analytics: Anaqua liefert klassenbeste analytische Fähigkeiten für das IP-Management, indem es Inhalte und Technologie mit HyperView und AcclaimIP integriert und einen Rahmen schafft, der die Entscheidungsfindung im IP-Bereich unterstützt.

Hyperion verleiht Anaqua außerdem das Prädikat "Highly Innovative" für seine kundenorientierte Roadmap und seine benutzerfreundliche Oberfläche.

- Kundenorientierte Roadmap: Die innovative Produkt-Roadmap von Anaqua bietet Spezialisierungen zu bestimmten Produktbereichen und einen Überblick über die Fristenplanung. - Benutzerorientierte Oberfläche: Innovative Verwaltungsfunktionen, die in eine robuste Sicherheitsarchitektur integriert sind, ermöglichen die Bereitstellung hochgradig personalisierter und maßgeschneiderter Lösungen.

Eyal Iffergan, Präsident von Hyperion Global Partners, begründete die Entscheidung so: "Anaqua hat sich das IP Business Management Betriebsmodell zu eigen gemacht und dessen Transformation vorangetrieben. Anaqua liefert eine Lösungssuite, die den strategischen Wert von IP für Unternehmen steigert und gleichzeitig die Kerngeschäftsabläufe unterstützt. Die AQX-Plattform von Anaqua hat sich als eine Vorreiterlösung für IP-Business-Manager etabliert und setzt neue Maßstäbe dafür, wie führende Unternehmen das IP-Management mit ihren umfassenderen Geschäftsstrategien in Einklang bringen".

"Wir freuen uns, als Marktführer anerkannt zu werden, der in unserer Branche und für unsere Kunden den Standard setzt. Es ist äußerst erfreulich, von einem so angesehenen Geschäfts- und Technologieberatungsunternehmen wie Hyperion auf diese Weise ausgezeichnet zu werden", betonte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Unsere Aufgabe besteht nun darin, Unternehmen bei der Umwandlung von geistigem Eigentum in geschäftlichen Erfolg noch besser zu unterstützen, indem wir weiterhin eng mit unseren Unternehmens- und Kanzleikunden zusammenarbeiten, um integrierte und geschäftsorientierte IP-Managementlösungen zu entwickeln und zu implementieren. Die Anerkennung ist ein Beweis für die Innovationskraft von Anaqua, unser Engagement für unsere Kunden und die besonderen Beziehungen, die wir zu unseren Kundengruppen aufgebaut haben", so Romeo.

Über Anaqua

Anaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Managementlösungen für Innovation und geistiges Eigentum (IP). Zu den Kunden des Unternehmens zählen mehr als 50% der 25 führenden Anmelder von Patenten in den USA, mehr als 50% der 25 führenden globalen Marken sowie eine wachsende Anzahl renommierter und zukunftsorientierter Anwaltskanzleien. Das global agierende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien. Weltweit nutzen fast eine Million IP-Manager, Anwälte, Rechtsassistenten, Administratoren und Innovatoren die IP-Plattform von Anaqua. Die Lösungssuite vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Services und bietet damit eine intelligente Umgebung für eine informationsbasierte IP-Strategie, fundierte IP-Entscheidungen und optimierte IP-Abläufe. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com.

Über Hyperion Research

Hyperion Global Partners wurde 2009 gegründet und gilt als die führende globale Geschäfts- und Technologieberatung für Rechtsanwälte. Hyperion Research berät Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und andere Organisationen dabei, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, um ihre operative Leistung zu verbessern.

Hyperion Research gilt als branchenweit führende Quelle für Market Intelligence für juristische Lösungen. Branchenführer und Innovatoren vertrauen auf Hyperion Research als führenden Anbieter unabhängiger Marktforschung, Analyse und Beratung. Hyperion Research bietet einzigartige Einblicke in die führenden Trends in den Bereichen Rechtsstrategie, Verfahren und Technologie. Hyperions analytische Forschung und Einschätzung bietet jährlich Informationen für zahlreiche Systeme.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hyperiongp.com/.

