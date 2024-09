Loewe Technologies GmbH

Kylian Mbappé wird Anteilseigner der traditionsreichen deutschen Elektronikmarke Loewe Technology

Paris / Kronach (ots)

Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat sein neuestes Engagement bekannt gegeben: Er wird über das Unternehmen Coalition Capital Anteilseigner der traditionsreichen deutschen Premium-Elektronikmarke Loewe Technology. Diese strategische Investition markiert ein neues Kapitel - sowohl für Kylian Mbappé als auch für Loewe - und bringt einen der bekanntesten Sportler der Welt mit einer Marke zusammen, die für High-End-Design und Spitzentechnologie steht.

Die 1923 gegründete Marke Loewe ist ein Pionier im Bereich hochwertiger und luxuriöser Home-Entertainment-Systeme und bekannt für ihre Premium-Produkte im Bereich TV und Audio. Seit jeher verbindet Loewe Innovation mit anspruchsvoller Handwerkskunst. Mit dem Einstieg von Kylian Mbappé als Anteilseigner will die Marke ihre globale Position weiter stärken, neue Märkte erschließen und ihre Position bei jüngeren, technikaffinen Konsumenten ausbauen.

"Ich habe mich schon immer für Technologie und Innovation begeistert", sagt Kylian Mbappé. "Loewe ist eine Marke, die für Hingabe, Entschlossenheit, Leistung und Authentizität steht - Werte, die mich sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon begeistern. Ich freue mich darauf, zum nächsten Schritt der Marke beizutragen und sie dabei zu unterstützen, neue Erfolge zu erreichen, vor allem, wenn sie sich weiterentwickelt, um den Ansprüchen der Kunden von heute gerecht zu werden."

Ziel der Investition von Kylian Mbappé ist, die globale Wachstumsstrategie von Loewe zu beschleunigen, insbesondere in Regionen wie Nordamerika und Asien. Die Partnerschaft verspricht auch neue Impulse bei der Produktinnovation zu setzen, wobei der Schwerpunkt auf leistungsstarken, interaktiven Home-Entertainment-Erlebnissen liegt, die für einen modernen Lifestyle konzipiert sind.

Aslan Khabliev, CEO von Loewe Technology, begrüßte die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, dass Kylian Mbappé zur Loewe Familie gehört. Sein Einfluss geht über den Sport hinaus und macht ihn zu einem idealen Partner, um unsere Marke zu modernisieren und eine neue Generation von Konsumenten anzusprechen. Gemeinsam werden wir unsere Tradition bei Premium-Produkten mit Kylians globaler Anziehungskraft kombinieren und beeindruckende Innovationen vorantreiben, die sowohl Luxus als auch modernste Technologie widerspiegeln."

Neben der Erweiterung der Produktpalette und der Marktpräsenz von Loewe soll sich die Zusammenarbeit auch auf Initiativen konzentrieren, die den Zugang zu Technologie für alle fördern - ganz im Sinne von Kylian Mbappés Engagement für soziale Zwecke.

Über Loewe.

Seit mehr als einem Jahrhundert ist Loewe ein Symbol für Erfindungsreichtum und Luxusprodukte der Unterhaltungselektronik. Von der Gründung im Jahr 1923 bis zur Erfindung des elektronischen Fernsehens im Jahr 1931 hat sich Loewe zu einem global agierenden Traditionsunternehmen entwickelt. Mit 200 Mitarbeitern und einem internationalen Vertriebsnetz ist die Loewe Technology GmbH heute in über 50 Ländern mit ihren hochwertigen und eleganten TV- und Audioprodukten aktiv. Die Weltmarke ist leidenschaftlich und stolz auf ihre außergewöhnliche Innovationskraft, Tradition und perfekte Handwerkskunst "Made in Germany". Die einzigartige Kombination aus deutscher Ingenieurskunst, Exzellenz, exklusivem Design und Nachhaltigkeit hat die Kultur der Marke geprägt. Dabei sind die traditionsreiche Manufaktur und der Hightech-Produktionsstandort am Stammsitz im oberfränkischen Kronach das Herzstück von Loewe.

Über Kylian Mbappé

Kylian Mbappé wurde 1998 in Paris, Frankreich, geboren. Nach einer Jugendkarriere bei Bondy wechselte Mbappé zum AS Monaco und anschließend zu Paris Saint-Germain, wo er zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte wurde, bevor er im Sommer 2024 zu Real Madrid wechselte. Er debütierte 2017 in der A-Nationalmannschaft Frankreichs und wurde ein Jahr später der jüngste französische Spieler, der jemals ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielte und das Turnier gewann. Außerhalb des Fußballs ist Mbappé ein Investor und Philanthrop durch seine Wohltätigkeitsorganisation Inspired by KM (IBKM). Mehr über Kylian und IBKM erfahren Sie hier

Original-Content von: Loewe Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuell