QC Partners

Börsen-Zeitung und QC Partners starten Podcast

Frankfurt am Main (ots)

- Podcast "Hashtag Volatility" (#Volatility) ab 5. Februar 2020 am Start - Einschätzungen und Hintergründe zum aktuellen Börsen- und Marktgeschehen - Abrufbar bei volatility.podigee.io und zahlreichen Plattformen - Immer mittwochs. Ab 7.00 Uhr. Alle 14 Tage neu

Börsen-Zeitung, die Zeitung für die Finanzmärkte, und der Frankfurter Asset Manager QC Partners starten heute, 5. Februar 2020, den neuen Podcast "Hashtag Volatility" (#Volatility). Abrufbar ist dieser ab sofort zweiwöchentlich mittwochs, ab 7.00 Uhr, unter https://volatility.podigee.io und auf gängigen Podcast-Plattformen.

Nachrichten für moderne Finanzentscheider

In den jeweils rund 10-minütigen Episoden diskutieren die Börsen-Zeitung-Redakteure Christiane Lang und Franz Cong Bui das aktuelle Börsen- und Marktgeschehen mit Thomas Altmann, Leiter Portfoliomanagement von QC Partners. "Wir wollen mit dem Podcast neue Wege beschreiten, um Finanzentscheider zu erreichen. Und ebenso alle, die sich für aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten interessieren. Wir senden bewusst bereits morgens vor Handelsbeginn", erläutert Detlef Fechtner, stellvertretender Chefredakteur der Börsen-Zeitung, das Konzept.

Schwerpunkt Anlegerperspektive

"Mit unserem gemeinsamen Podcast wollen wir aktuelle Marktereignisse, Börsentrends und das Thema Volatilität aus verschiedenen - teilweise auch ungewöhnlichen - Perspektiven beleuchten", beschreibt Stephan Beismann, geschäftsführender Partner von QC Partners, die Motivation für das gemeinsame Projekt. Auf was sollten sich Anleger einstellen? Wo können sie sich informieren? Welche Kurs-Einflussfaktoren gibt es, und welche Erkenntnisse liefern Volatilitätsindizes und aktuelle Risikoindikatoren? Auf diese Fragen möchte der Podcast #Volatility eingehen und dabei Investoren einen hohen Nutzwert bieten.

Hören mit Gewinn

In Anlehnung an den Börsen-Zeitung-Slogan "Lesen mit Gewinn" gibt es mit dem Anlage-Podcast nun exklusive Recherchen, Börsenberichterstattung und Anlagethemen auch im Audio-Format. "Der Podcast-Name Hashtag Volatility (#Volatility) bringt zum Ausdruck, dass wir Expertise zusammenbringen und eine Konversation zu dem Thema starten möchten", so Beismann. Den Mix aus News und intensiver Auseinandersetzung im Interview wollen die Macher des Podcasts Schritt für Schritt um zusätzliche Formate erweitern. Feedback ist willkommen: Auch Anregungen, Fragen und Themenvorschläge der Hörer sollen in den Redaktionsplan einfließen.

Über den Podcast Hashtag Volatility (#Volatility)

Im Anlage-Podcast #Volatility diskutieren die Börsen-Zeitung-Redakteure Franz Cong Bui und Christiane Lang mit QC Partners-Finanzexperte Thomas Altmann. Aktuelles Börsengeschehen. Hören mit Gewinn. Die unverzichtbare Nachrichtenquelle für moderne Finanzentscheider. Alle 14 Tage neu. Immer mittwochs. Abrufbar ab 7.00 Uhr.

Reinhören und abonnieren unter: https://volatility.podigee.io

Über QC Partners

QC Partners ist eine eigentümergeführte Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist auf werthaltige und weitgehend unkorrelierte Investmentstrategien spezialisiert. Zu den Investoren der Strategien von QC Partners zählen Versorgungswerke, Banken, Versicherungen und andere institutionelle Anleger.

Weitere Informationen unter: www.qcpartners.com

Über Börsen-Zeitung

Die Börsen-Zeitung ist die einzige ausschließlich auf den Finanzsektor ausgerichtete Zeitung Deutschlands. Sie erscheint täglich dienstags bis sonnabends und berichtet über die aktuellen Entwicklungen an den deutschen und internationalen Finanzplätzen.

Weitere Informationen unter: www.boersen-zeitung.de

Pressekontakt:

Kontakt QC Partners

Stephan Beismann

Geschäftsführender Partner

Goethestraße 10

60313 Frankfurt am Main

T: +49 (69) 505000672

Stephan.Beismann@qcpartners.com

Original-Content von: QC Partners, übermittelt durch news aktuell