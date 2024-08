RAF Camora in Men's Health über sein Comeback: "Ich habe einmal komplett den Reset-Knopf gedrückt."

Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

Über ein halbes Jahr zog sich Rapper RAF Camora, bürgerlich Raphael Ragucci, aus der Öffentlichkeit zurück - auf dem neuen Men's Health-Cover feiert er jetzt sein Comeback! "Ich habe mich zunächst für zirka drei Monate isoliert, hatte wenig bis gar keinen Kontakt zu Freunden und zur Familie", verrät er erstmals und exklusiv bei Men's Health. Hinter dem Rückzug steckten gesundheitliche Gründe: erst ein Tinnitus, dann mehrere starke Hörstürze. "Das war sehr beängstigend. Und trotzdem habe ich danach erst mal noch weitergemacht", so der Wiener. Wenig später zog er dann die Reißleine, denn auf der Bühne plötzlich nichts mehr zu hören - für RAF eine Horror-Vorstellung. Es folgte ein Hard Cut in der Ferne. "Gefühlt habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als auf das Meer zu schauen. Ich habe einmal komplett den Reset-Knopf gedrückt."

Ruhe, Sport sowie eine eigens entwickelte Form der Meditation brachten ihn zurück zu alter Stärke und trieben seinen künstlerischen Tatendrang wieder an. Jetzt ist er zurück - eine Rückkehr, die für ihn ganz unter dem Motto "Out Of The Dark" steht. Wieso, erzählt der Österreicher im Gespräch mit Men's Health: "Raus aus dem Dunkeln, zurück ins Licht. Ich blicke mit Stolz darauf zurück, dass ich da rausgekommen bin". Den Titel "Out Of The Dark" trägt auch seine neue Single, die am 9. August erschienen ist - eine Hommage an die Wiener Musiklegende Falco, dessen ikonischen Song RAF Camora auf seinem neuen Track sampelt. Fans können den neuen Song bereits am 16. August live auf dem Frequency Festival in Wien erleben - es ist der erste Live-Auftritt des Rappers nach seiner Auszeit.

Auch die ausgefallenen Konzerte seiner ursprünglich im Frühjahr geplanten Tour holt er ab November nach: "Das habe ich meinen Fans versprochen, das bin ich ihnen schuldig. Und ich freue mich auch darauf." Gleichzeitig wird diese aber auch seine letzte Solo-Tour. "Dazu haben mir meine Ärzte sehr deutlich geraten", verrät der Rapper, der danach nur noch auf ausgewählten Shows auftreten wird. "Anschließend möchte ich wieder verstärkt als Produzent tätig werden, junge Künstler entdecken und sie fördern", so Ragucci, der allerdings auch schon auf eigene neue Projekte blickt. Seine Fans können sich auf neuen RAF Camora Sound freuen - aus GhettoHouse wird DarkWave.

Wer bis dahin nicht warten kann, bekommt RAF Camora künftig auch in seinem neuen Podcast "DARK ZEN" zu hören. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Fashion-Editor Jean-Claude Mpassy spricht er dort über Musikbusiness, Lifestyle sowie auch Routinen, die ihm durch seine dunkle Zeit halfen. Ob im Studio, auf Festivals oder im Podcast: RAF Camora ist zurück und voller Energie.

Das gesamte Gespräch erscheint in der Ausgabe 09/2024 von Men's Health, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).

