Rollendes Automuseum öffnet am 30. September 2022 auf den Traumstraßen Luxemburgs

Die 2. LUXEMBOURG CLASSIC am Alvisse Parc Hotel Luxembourg startet mit rund 120 klassischen Autos aus acht Jahrzehnten und bildet dann für zwei Tage ein faszinierendes rollendes Museum im Großherzogtum. Das älteste Auto, ein Bentley 4,5 Litre Le Mans, stammt aus dem Baujahr 1927 und startet im Team LOSCH. Das jüngste Auto, ein Mercedes-Benz 230 SLK, stammt aus dem Jahr 1999.

Die reizvolle, insgesamt 440 Kilometer lange Strecke führt am ersten Tag durch das traumhaft schöne Müllerthal bis nach Rosport, wo am Tudor-Museum eine Zeitkontrolle passiert wird. Danach erreichen die Teams zur Mittagspause die "Aal Seeërei" in Diekirch an. Danach geht es weiter über Bourscheid, Kautenbach, Esch/Sauer nach Mertzig zu einer weiteren Zeitkontrolle. Von dort führt die Route weiter über die Goodyear-Teststrecke Colmar-Berg zurück nach Luxemburg.

Der zweite Tag führt das rollende Museum durch das Eisch-Tal und Useldange zur Kartbahn des Automobil Club Luxembourg (ACL) in Mondercange. Von dort geht es weiter zur Mittagspause in den Caves de Sud der Winzergenossenschaft Vinsmoselle in Remerschen. Danach wird eine Gleichmäßigkeitsprüfung auf dem Gelände der Bentley-Dependance von LOSCH in Luxemburg am Boulevard F.W. Raiffeisen ausgetragen.

Zum großen Finale werden die Autos, am zweiten Rallyetag (Samstag, den 1. Oktober) ab Mittag im Zentrum der Stadt Luxemburg vor dem Großherzoglichen Palais erwartet. Anschließend sind die klassischen Autos der 2. LUXEMBOURG CLASSIC beim Denkmal Gëlle Frau zu bewundern.

Die Spur dieser reizvollen Route wird auch der Schauspieler Richy Müller aufnehmen. Er ist vor allem durch seine Rolle als Kriminalhauptkommissar Thorsten Lannert im Stuttgarter Tatort bekannt. In bislang 28 Folgen ermittelte er in der quotenstarken Krimiserie. Bei der 2. LUXEMBOURG CLASSIC ist er in seinem originalen Dienstwagen dabei, dem schokobrauen Porsche 911 Targa (Baujahr 1977).

Dieses Filmauto mit Richy Müller am Steuer ist eines von vielen Highlights im Starterfeld der diesjährigen LUXEMBOURG CLASSIC. Insgesamt sind Klassiker knapp 30 Marken vertreten, darunter Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Lotus und Porsche.

