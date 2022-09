Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

E-Cargobikes für nachhaltigen urbanen Warentransport: ONOMOTION gewinnt den auto motor und sport safety & environment Award 2022

ONOMOTION bekommt den auto motor und sport safety & environment Award verliehen. Das Start-Up bietet mit E-Cargobikes eine umweltschonende, intelligente Alternative für den Warentransport in der Stadt. Der gemeinsame Verkehrssicherheits- und Nachhaltigkeitspreis von auto motor und sport und der Versicherungsgruppe HUK-COBURG ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde heute beim 13. auto motor und sport KONGRESS in Stuttgart überreicht.

ONOMOTION ist ein europäisches Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das umfassende Lösungen entwickelt hat, mit denen sich der Lieferverkehr in der Stadt nicht nur umweltfreundlicher und leiser, sondern auch effektiver machen lässt. Das zentrale Element ist das E-Cargobike ONO, das herkömmliche Lieferwagen auf der letzten Meile der Zustellung ersetzen kann. Möglich wird dies unter anderem durch eine kraftvolle Elektromotorisierung und weil die Kabine eine komfortable Nutzung zu allen Jahreszeiten erlaubt. Durch die Wechselcontainer-Module lassen sich die ONOs zudem in einen insgesamt effektiveren Logistikprozess einbinden, den ONOMOTION mitgestaltet: "Wir bieten unseren Kunden das Gesamtpaket für logistische Lösungen an", sagt Philipp Kahle, einer der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

Das Konzept bietet zudem eine dringend benötigte Entlastung des Verkehrsflusses. "Jeder von uns kennt das Problem mit zugeparkten Fahrbahnen durch Lieferdienste", sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer des Special-Interest-Medienhauses Motor Presse Stuttgart, in dem auto motor und sport erscheint. "Die umweltschonenden Transportlösungen von ONOMOTION sind somit nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung lokaler Emissionen, sondern helfen auch, Staus zu vermeiden."

Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG, beglückwünschte das junge Unternehmen zur Anerkennung seines innovativen Konzepts: "Wir gratulieren ONOMOTION zur Auszeichnung. Letzte Meile Transportlösungen wie diese entlasten den Stadtverkehr und tragen zu mehr Sicherheit und Lebensqualität bei."

Der auto motor und sport safety & environment Award wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und zeichnet besonders innovative Ideen zum Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit aus. Der Preis führt die Tradition des bisher verliehenen auto motor und sport mobility & safety Awards fort.

