Daikin übernimmt AHT Gruppe

Rottenmann (ots) - Der Kühltechnikspezialist AHT Cooling Systems steht künftig unter neuer Eigentümerschaft.

Der Kühltechnikspezialist AHT Cooling Systems GmbH mit Stammsitz im steirischen Rottenmann gibt hiermit die vertraglich besiegelte Übernahme durch Daikin Europe N.V., einem Tochterunternehmer der japanischen Daikin Industries, Ltd., bekannt. Die Finalisierung der Akquisition ist nach Abschluss aller erforderlichen Prozesse für Januar 2019 geplant.

Die AHT Gruppe befand sich seit November 2013 im Besitz von Bridgepoint Capital.

Mit Hauptsitz in Osaka, Japan, gilt Daikin als weltweiter Marktführer im Bereich der Klimatechnologie und ist mit 70.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 17 Mrd. USD (2017) in über 150 Ländern aktiv.

Unter dem Schirm der Daikin Gruppe wird das Wachstums- und Technologieunternehmen AHT den bisherigen Erfolgskurs erfolgreich fortsetzen und aufgrund von wesentlichen Synergien im Produktportfolio und der weltweiten Präsenz noch erheblich erweitern können.

Mit einem Umsatz von rund 500 Mio. EUR ist AHT der weltweit führende Hersteller für steckerfertige gewerbliche Kühl- und Tiefkühlsysteme und beliefert mit einer innovativen und ökologisch vorteilhaften Produktpalette seit mehr als 35 Jahren alle namhaften Supermarkt- und Discountketten sowie Eiscreme- und Getränkehersteller.

Die global aufgestellte AHT-Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt vier Produktionsniederlassungen in Österreich, China, Brasilien und den USA, zwölf Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie eine eigene Business Unit für Forschung und Entwicklung und Innovation.

" Wir sind hocherfreut, nun als Teil der renommierten Daikin-Gruppe unsere führende Rolle in der Kältebranche weiter ausbauen und unseren Kunden zukünftig hochqualitative und nachhaltige Kältelösungen aus einer Hand liefern zu können. Unsere Werte und Geschäftsideen ergänzen sich ganz hervorragend, so dass wir gemeinsam sehr zuversichtlich für unsere Kunden, Mitarbeiter, Partner und Lieferanten in die Zukunft sehen. " (Frank Elsen, CEO AHT Gruppe)

