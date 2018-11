Heute startet in Berlin die zweite "German-Italian Innovation Conference - Investing in Italian Innovation", die von der italienischen Botschaft, ICE und ITKAM veranstaltet wird

Berlin (ots) - Heute und morgen treffen sich in Berlin Institutionen, Unternehmen und Investoren aus Italien und Deutschland im Rahmen der zweiten "German-Italian Innovation Conference - Investing in Italian Innovation: Smart Policies for a Digital Europe", eine Initiative der Italienischen Botschaft in Berlin, ICE und ITKAM. Ziel ist es, Synergien zu finden, um den Paradigmenwechsel der digitalen Transformation im öffentlichen sowie privaten Sektor in der Europäischen Union (EU) voranzutreiben.

Deutschland ist mit 1.357 multinationalen Unternehmen das führende EU-15-Land mit Beteiligungen in Italien Ende 2015. Die produzierenden Industrien Italiens und Deutschlands in den Sektoren Maschinen und Anlagen, Pharma und Chemie sowie Metallurgie sind eng miteinander verflochten. Deutschland ist zudem wichtigster Handelspartner italienischer Unternehmen: Ein Sechstel der italienischen Importe kommt aus Deutschland, ein Achtel der italienischen Exporte geht nach Deutschland.

2018 setzte Italien den positiven Trend mit dem Einstieg in die Top 10 der Welt des "Foreign Direct Investment Rankings" fort. Seinerseits bestätigte Deutschland den dritten Platz.

Um noch wirtschaftsfreundlicher zu werden setzt Italien eine Reformstrategie um, bei der bürokratische Effizienz sowie Aus- und Weiterbildung im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang wurde ein Rechtssystem speziell für ausländische Investoren eingeführt. Die italienische Industriepolitik hat außerdem Steuergutschriften für private Investitionen in Forschung und Entwicklung gefördert und bedeutende Abschreibungsmöglichkeiten für die Anschaffung neuer Maschinen eingeführt.

2nd German-Italian Innovation Conference:

Dienstag, den 20. November 2018 ab 15:00 Uhr in der Italienischen Botschaft in Berlin (Tiergartenstraße 22) Mittwoch, den 21. November ab 10.30 Uhr auf dem Berliner Messegelände (Eingang Messedamm 26) im Rahmen der Smart Country Convention (City Cube)

Programm und weitere Informationen: www.italianinnovation.org

