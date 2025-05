ASICS

Vier Pfoten, eine Mission: ASICS motiviert mit Hund als Markenbotschafter zu mehr Bewegung

Neuss (ots)

ASICS schreibt Geschichte als erste Sportmarke, die einen Hund offiziell in ihr Botschafterprogramm aufnimmt - und würdigt damit Hunde als die ursprünglichen "Bewegungs-Influencer", die Millionen Menschen weltweit motivieren, sich für Körper und Geist zu bewegen.

ASICS begrüßt ein neues, außergewöhnliches Mitglied in seiner Markenfamilie: Felix, ein flauschiger Samojede aus Berlin, wird als erster offizieller Hunde-Markenbotschafter vorgestellt. Damit rückt ASICS die Rolle von Hunden als natürliche Motivatoren für Bewegung und Wohlbefinden in den Fokus.

Felix wird Teil der globalen Kampagne "Mind's Best Friend", mit der ASICS dazu aufruft, Bewegung für Körper und Geist durch die Verbindung zwischen Mensch und Hund neu zu denken. Hintergrund ist eine internationale Studie, die zeigt, dass Hunde ihre Besitzer*innen stärker zu regelmäßiger Bewegung motivieren als Freund*innen, Familie oder Influencer*innen. Laut Umfrage sagen 65 % der Hundebesitzer*innen, dass ihr Hund ihr Hauptgrund ist, regelmäßig aktiv zu sein. 79 % fühlen sich nach der Bewegung mit ihrem Hund weniger gestresst, 83 % sind glücklicher.

Aus diesem Grund zelebriert ASICS nun Hunde wie Felix, einen der beliebtesten Hunde im Netz, als echte Bewegungsvorbilder. Als offizieller Markenbotschafter teilt Felix seine Begeisterung für Spaziergänge, Läufe - und spontane Zoomies (die typischen Hundelaufsprints) - und soll weltweit Menschen dazu inspirieren, sich für ihre mentale Gesundheit mehr zu bewegen.

Professor Brendon Stubbs vom King's College London hat die sogenannten State of Mind-Werte² analysiert - ein Index zur Messung des allgemeinen mentalen Wohlbefindens - und festgestellt, dass Hundebesitzer*innen im Durchschnitt um 18 % höhere Werte aufweisen als Menschen ohne Hund (61/100 gegenüber 51/100). Vier von fünf (81 %) Hundebesitzer*innen geben an, dass Bewegung mit ihrem Hund ihr mentales Wohlbefinden verbessert. Die Studie zeigt außerdem, dass Hundebesitzer*innen zu 31 % eher die empfohlenen Richtwerte für körperliche Aktivität erfüllen und durchschnittlich 210 Minuten pro Woche in Bewegung sind.

Stubbs erklärt: "Die aktuellen Ergebnisse von ASICS zeigen, wie stark Hunde unsere körperliche Aktivität und unser Wohlbefinden beeinflussen. Hundebesitzer*innen bewegen sich nicht nur mehr, sondern berichten auch von besserer Stimmung - 84 % erleben nach dem Bewegen mit ihrem Hund einen deutlichen Stimmungs-Boost."

Um die außergewöhnliche Rolle hervorzuheben, die Hunde dabei spielen, uns zu mehr Bewegung und besserem mentalen Wohlbefinden zu motivieren, lädt ASICS dazu ein, den eigenen Hund für die Chance zu nominieren, offizieller ASICS Mind's Best Friend Ambassador zu werden. Die ausgewählten tierischen Botschafter werden zu echten ASICS-Influencern*innen auf vier Pfoten und teilen inspirierende Inhalte mit der Welt, die zeigen, wie positiv sich ein einfacher Spaziergang oder Lauf auf unsere Stimmung auswirken kann.

Jeder von ASICS ausgewählte Ambassador erhält ein offizielles Mind's Best Friend Ambassador Kit, bestehend aus gebrandetem Hunde-Zubehör sowie ASICS-Schuhen für den Menschen an seiner Seite. Eine Nominierung ist unter folgendem Link möglich: www.asics.com/mindsbestfriend

ASICS ruft die Welt dazu auf, zu zeigen, wie Hunde zu mehr Bewegung beitragen können - für ein besseres mentales Wohlbefinden - und damit gleichzeitig Spenden für psychische Gesundheitsinitiativen zu sammeln.

Jeder Social-Media-Beitrag, der bis zum 12. Juli 2025 mit dem Hashtag #MindsBestFriend geteilt wird, trägt zur Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen im Bereich mentale Gesundheit bei.³

Gary Raucher, Global Head of Marketing bei ASICS, erklärt: "Niemand motiviert uns mehr zur Bewegung für Körper und Geist als unsere vierbeinigen Freunde. Jeden Tag auf der ganzen Welt bringen uns Hunde dazu, die Laufschuhe zu schnüren, rauszugehen und uns zu bewegen. Unsere Mission bei ASICS ist es, so viele Menschen wie möglich die positive Kraft der Bewegung spüren zu lassen. Deshalb tragen wir auch den Namen ASICS - ein Akronym für den lateinischen Satz Anima Sana in Corpore Sano, also 'Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper'. Wir freuen uns sehr, Felix als offiziellen Markenbotschafter an Bord zu haben und die ansteckende Bewegungsfreude von Hunden mit der Welt zu teilen - als Inspiration für uns alle, rauszugehen und etwas für unseren Körper und Geist zu tun."

Weitere Infos unter: asics.com/mindsbestfriend

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN

1 Die Mind's Best Friend-Studie wurde im Februar 2025 durchgeführt und untersuchte den Einfluss von Hunden auf die Motivation zur Bewegung. Befragt wurden 28.000 Menschen in 14 Ländern, darunter Australien, Großbritannien, die USA, die Niederlande, Frankreich, Deutschland, Italien, Südafrika, Spanien, Schweden, Australien, China, Japan und Brasilien. In jedem Land wurden je 1.000 Hundebesitzer*innen und 1.000 Nicht-Hundebesitzer*innen befragt. Die Stichprobe war jeweils national repräsentativ nach Alter und Geschlecht.

2 Der ASICS State of Mind Score wird auf einer Skala von 0 bis 100 berechnet und ergibt sich aus dem durchschnittlichen Wert von zehn kognitiven und emotionalen Merkmalen: positiv, zufrieden, entspannt, fokussiert, ausgeglichen, resilient, selbstbewusst, aufmerksam, ruhig und energiegeladen.

3 Jeder öffentliche Beitrag mit dem Hashtag #MindsBestFriend, der bis zum 12. Juli 2025 auf TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn oder X (ehemals Twitter) geteilt wird, bringt 5 £/5 EUR/5 $ für gemeinnützige Organisationen im Bereich psychische Gesundheit - darunter Mind (UK), Mind Us (Niederlande) und NAMI (USA). Nur öffentliche Accounts können für die Spendenaktion erfasst werden.

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Performance-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens ist ein Akronym für Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper"). Dieser Grundsatz inspiriert auch weiterhin alle Aktivitäten der gesamten Organisation. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marke Onitsuka Tiger.

Mehr Informationen auf www.asics.com.

Original-Content von: ASICS, übermittelt durch news aktuell