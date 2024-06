ProMedia Kommunikation GmbH

Online Birds - The Hotel Marketing Company setzt Österreich Fokus mit Firmenneugründung in Innsbruck

Innsbruck (ots)

Online Birds, der Full-Service-Anbieter für Hotel-Online-Marketing, betreut bereits über 500 Hotelkunden erfolgreich im deutschsprachigen Raum und setzt nun verstärkt auf den österreichischen Markt. Neben den etablierten Standorten München, Berlin und Lissabon wurde Innsbruck als weiterer Firmensitz gewählt. Die Eröffnung der neuen Niederlassung in der Tiroler Landeshauptstadt wurde gemeinsam mit renommierten österreichischen Touristiker:innen und Hoteliers, sowie Politiker:innen gefeiert.

Ab Juni 2024 darf sich die Stadt Innsbruck über einen neuen Branchenexperten im Bereich Online-Marketing freuen. Das Digitalunternehmen Online Birds möchte den österreichischen Markt weiter erschließen und eröffnet einen operativen Standort in Innsbruck. Im Rahmen einer exklusiven Eröffnungsfeier präsentierte die Geschäftsführung von Online Birds ihre Vision für den neuen Standort und lies den Abend gemeinsam mit geladenen Gästen aus Tourismus und Politik ausklingen. Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung, freut sich über die neue Niederlassung des Online-Marketing-Experten: „Mit der Eröffnung von Online Birds in Innsbruck steht den heimischen Hoteliers umfangreiches Wissen im Bereich Hotel-Online-Marketing zur Verfügung. Das wird die Weiterentwicklung der Tourismusbranche in Tirol maßgeblich fördern.“ Im Zuge einer Keynote zum Thema „Geschichten bewegen Menschen: Wie Storytelling die Hotelbranche transformiert“ erhielten Branchenakteur:innen bereits einen exklusiven Einblick in das Expertenwissen von Online Birds.

Mit der Expansion nach Österreich verfolgt Online Birds das Ziel, eine direkte Betreuung vor Ort zu gewährleisten und den Kunden somit internationales Know-how zu bieten. Besonderer Wert wird dabei auf die persönliche Nähe in der Kundenkommunikation gelegt. „Mit der Gründung der Online Birds Austria GmbH setzen wir einen klaren Fokus auf den österreichischen Markt. Die Wahl von Innsbruck als neuen Standort war durch die hohe Attraktivität für unser Team, die exzellente touristische Infrastruktur in Tirol und die herausragende Unterstützung durch die Standortagentur Tirol geprägt. Die Nähe zu unseren bestehenden Kunden in Österreich und das Potenzial, neue Kundenbeziehungen aufzubauen, waren ebenso ausschlaggebend. Innsbruck ist ein Juwel, perfekt für Kreative und Macher aus der ganzen Welt. Die Stadt kombiniert hochkarätige Bildungseinrichtungen, urbane Dynamik mit unberührter Natur – eine Kombination, die uns jeden Tag inspirieren wird“, betont André Meier, Gründer & Geschäftsführer von Online Birds.

„Innsbruck, unser neuer strategischer Knotenpunkt nach München, Berlin und Lissabon, wird das Herz unserer Aktivitäten in Österreich. Obwohl die österreichische Hotellerie online schon stark ist, gibt es enorme Chancen, Direktbuchungen zu steigern. In Zeiten des Fachkräftemangels beweist sich unser cleveres Online-Marketing als Schlüssel zum Erfolg. Mit dem Einsatz von Spitzen-Technologien, wie künstlicher Intelligenz oder Strategien für Trend-Plattformen wie TikTok treiben wir bei Online Birds die Innovation voran und verschaffen unseren Kunden messbare Wettbewerbsvorteile“, erklärt Philipp Ingenillem, CSO & Gesellschafter von Online Birds. Mit dem Ausbau des vierten Unternehmensstandortes bietet Online Birds seinem bestehenden Team nicht nur zusätzliche Weiterbildungsperspektiven, sondern schafft auch Ausbildungsmöglichkeiten für junge Talente und neue Arbeitsplätze für erfahrene Arbeitskräfte.

Über Online Birds und Online Birds Education:

Online Birds agiert als Full-Service-Anbieter für Hotel-Online-Marketing im deutschsprachigen Raum und vereint langjährige Erfahrung, fundiertes Wissen und ein internationales Netzwerk. Mit Online Birds wird der Erfolg von Hotels nachhaltig und messbar: Ob Social Media Marketing, Suchmaschinenwerbung (SEA), Suchmaschinenoptimierung (SEO), Conversion Rate Optimierung (CRO), E-Mail-Marketing oder Webdesign – alle Leistungen sind individuell anpassbar oder als Komplettpaket erhältlich. Im Fokus stehen die Bindung von Stammgästen, die Maximierung von Direktbuchungen, die Senkung von Kosten und die Gewinnung neuer Gäste.

2019 führte Online Birds den Hotel Digital Score ein und wurde dafür mit dem Innovationspreis des Deutschen Hotelverbandes ausgezeichnet. Der Hotel Digital Score ist ein Analyseportal zur Bewertung der Online-Marketing-Performance eines Hotels. Er reicht von 0 bis 100 und bietet eine erste Basisbewertung in fünf Bereichen des Online-Marketings sowie einen detaillierten Bericht mit Handlungsempfehlungen. Das Tool ist kostenlos, für jeden Hotelier zugänglich und völlig neutral. Um die Auswertungen zu erhalten, muss lediglich die gewünschte Hotelwebsite auf der Plattform https://www.hoteldigitalscore.com/ eingegeben werden und nach wenigen Minuten liegen die Ergebnisse vor.

Mit der Gründung des neuen Unternehmensbereichs „Online Birds Education“ im Oktober 2023 reagiert Online Birds auf die steigende Nachfrage nach Expertenwissen in der Hotellerie. Das umfassende Weiterbildungsangebot bietet Hoteliers und Hotelmitarbeitenden Zugang zu fundiertem Wissen und berücksichtigt dabei aktuelle Trends wie KI im Hotel-Online-Marketing.

Original-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell