Zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro für noch anonyme/n "Die Sieger-Chance"-Rentner/in aus Bayern

München (ots)

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein/e anonyme/r GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus Oberbayern als "Die Sieger-Chance"-Rentner/in aus dem Urlaub kommt. Bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Samstag, 3. August, fiel der Rentengewinn von monatlich 5.000 Euro, zehn Jahre lang, auf einen Spielauftrag, der für fünf Ziehungen in einer oberbayerischen LOTTO-Annahmestelle abgegeben wurde und noch an den nächsten beiden Veranstaltungen Gewinne erzielen kann.

Der/die unbekannte Gewinner/in nimmt damit an der GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" sowie an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil.

Das Kreuz im "Ja"-Feld der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" brachte den Gewinn in der zweiten Gewinnklasse. Der Spielauftrag wurde mit einer siebenstelligen Losnummer abgegeben, deren letzte sechs Ziffern 623434 mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen.

Alternativ zu den monatlichen Rentenzahlungen kann die Gewinnsumme im Gesamtwert von je 600.000 Euro auf Wunsch auch auf einmal ausbezahlt werden.

Fünf weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am Samstag nach Nordrhein-Westfalen sowie nach Bayern und Baden-Württemberg (je zweimal).

Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Es werden zwei 5-stellige, eine 6-stellige und drei 7-stellige Gewinnzahlen gezogen. Damit haben die Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

