Online-Casinospiel - Jetzt auf spielbanken-bayern-online.de / Erstes staatliches Online-Casino Spielangebot geht in Bayern live

Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung startet mit ihrem neuen Spielportal spielbanken-bayern-online.de. Spielinteressierte aus Bayern, die Online-Casino spielen wollen, haben nun eine legale Möglichkeit im Internet. Auf dem neuen Online-Casino-Spielportal bieten wir Casinospiele modernster Art an. Das erste staatliche, legale Online-Spielangebot in Deutschland umfasst Roulette live an zwei Automatikkesseln. Daneben stehen virtuell weitere Spielmöglichkeiten wie Roulette, Black Jack und Poker gegen die Bank zur Verfügung.

In Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe aus dem Glücksspielstaatsvertrag und dem bayerischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag hat die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung ein Online-Spielangebot entwickelt und bietet damit als erster staatlicher Anbieter in Deutschland ein Online-Casino an.

"Das Online-Angebot ergänzt das Spielangebot in den neun Bayerischen Spielbanken. Jahrzehntelange Erfahrung im stationären Bereich bei den Bayerischen Spielbanken sowie langjährige Online-Expertise im Bereich der Lotterien sind die Basis für unser modernes, seriöses und sicheres Spielangebot", so Claus Niederalt, Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.

"Individuelle Einsatz- und Verlustlimits, Spielersperren, Verbot des parallelen Spiels und Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren zum Ausschluss Minderjähriger und gesperrter Spieler und der Einsatz eines automatisierten Systems zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht stehen für ein sicheres verantwortungsbewusstes Spiel im Internet."

Roulette live kann von 10 Uhr bis 2 Uhr nachts von Sonntag bis Donnerstag sowie von 10 Uhr bis 3 Uhr nachts an Freitagen und Samstagen gespielt werden, alle virtuellen Angebote stehen rund um die Uhr allen bayerischen Kunden zur Verfügung.

