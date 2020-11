LOTTO Bayern

Kölner macht sich am 11.11. zum Rentengewinner - zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro von der Sieger-Chance

Ausgerechnet am 11. November hat sich ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Raum Köln die Extra-Rente der Zusatzlotterie Sieger-Chance gesichert. Sein Trost für den ausgefallenen rauschenden Karnevalsauftakt: 5.000 Euro monatlich ab sofort für zehn Jahre aufs Konto - wenn er sich mit seiner Spielquittung und der am letzten Samstagabend gezogenen Gewinnzahl 346810 meldet. Der Rentengewinner hatte seinen Lottoschein mit der Teilnahme an GlücksSpirale und Sieger-Chance anonym abgegeben.

Gewinne von 10.000 Euro fielen bei der Ziehung der Gewinnzahlen am 14. November nach Bayern (2x), Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro zu gewinnen. Zwei Gewinnzahlen werden für Gewinne von 10.000 Euro ermittelt.

