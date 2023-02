Calm

Daniel Brühl liest auf Calm in den Schlaf - seine Sleep Story(TM) ist ab sofort auf der führenden App für Schlaf, Meditation und Entspannung verfügbar

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Daniel Brühl ist die neueste Stimme von Calm. Mit "Der Trompetenmacher" erzählt er eine neue Sleep Story(TM), die ab dem 9. Februar exklusiv auf Calm verfügbar ist. Die Geschichte nimmt Zuhörer mit auf einen Besuch zu einer der ältesten Werkstätten für Blechblasinstrumente in einem Berliner Künstlerviertel. Dort erfahren sie gemeinsam mit dem Ich-Erzähler, wie eine Trompete von Hand gefertigt wird.

Nach Matthew McConaughey, Pink, Stephen Fry, Sebastian Koch, Stefanie Giesinger und vielen anderen prominenten Sprechern konnte Calm nun auch Daniel Brühl für die Sleep-Story(TM)-Reihe der App gewinnen - sie alleunterstützen mit ihrer Geschichte die Mission von Calm, für mentale Gesundheit, Entspannung und besseren Schlaf zu sorgen.

Schlafstörungen sind ein weit verbreitetes, jedoch immer noch zu wenig beachtetes Phänomen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin leiden derzeit circa 10 Prozent aller Deutschen an einer Ein- und Durchschlafstörung, deren negative Konsequenzen die Betroffenen auch tagsüber beeinträchtigen. Viele Menschen nehmen ihre täglichen Sorgen mit ins Bett - und dazu gehören neben psychosozialen Konflikten und beruflichem Stress aktuell auch geopolitische Krisen, zunehmende Umweltkatastrophen und die anhaltende Pandemie. Immer mehr Menschen fällt es daher schwer abzuschalten und mit ausreichend Schlaf für die notwendige Erholung zu sorgen.

Hier setzen die Sleep Stories(TM) von Calm an: Speziell entwickelte Geschichten, die das Grübeln in der Einschlafphase durch ein positives "Kopfkino" ablösen und mit der genau richtigen Dosis an (Ent-)Spannung dafür sorgen, dass Zuhörer leicht in einen erholsamen Schlaf gleiten können. Derzeit umfasst Calms Angebot mehr als 300 Sleep Stories, die bereits mehr als 450 Millionen Mal angehört wurden. Ihre Wirksamkeit ist belegt: So erleben sich 84 Prozent der regelmäßigen App-Nutzer nach eigenen Angaben in einer besseren mentalen Verfassung, 81 Prozent fühlen sich weniger gestresst und 73 Prozent berichten von besserem Schlaf.

Calms Sleep Stories sollen den Zuhörer beim Einschlafen entspannen und beruhigen. Besondere Aufmerksamkeit liegt daher auf einem geeigneten Aufbau und Erzählstil, auf nicht allzu komplexen Figuren, auf der begleitenden Musik - und: auf einer guten Stimme und Vortragsweise.

Als Erzähler fühlt sich Daniel Brühl auch persönlich mit dieser Geschichte verbunden, wie er erklärt: "Ich liebe es, durch Städte zu flanieren und mich ganz von den Sinneseindrücken des jeweiligen Moments leiten zu lassen - genau wie der Ich-Erzähler in der Geschichte. Mit ihm hatte ich außerdem lange den Wohnort gemeinsam, kenne Berlin wie meine Westentasche. Besonders schön finde ich aber die Verbindung der Geschichte zur Musik. Musik hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Ich war selbst in zwei Bands und höre täglich Musik - für meine Filme schlüpfe ich zuweilen auch gerne in die Rolle von Musikern. In meinem Job erlebe ich jeden Tag selbst, wie wichtig ausreichend Tiefschlaf für Konzentration und Wohlbefinden ist. Daher freue ich mich über die Möglichkeit, meine eigene Sleep Story anbieten zu können - und so auch dem deutschsprachigen Publikum zu einem guten Schlaf zu verhelfen."

