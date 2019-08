Stonehedge Beteiligungsgesellschaft mbH

Berlin-Friedenau - wo die Eigentumswohnung Berlins Kulturgeschichte widerspiegelt

In Berlin-Friedenau finden sich neben Gründerzeit- und Jugendstilbauten auch Häuser mit Merkmalen der Reformarchitektur. Der Ortsteil, in dem der Berliner Projektentwickler Stonehedge investiert, versammelt die Architektur der Jahrhundertwende - und hat viel über die kulturelle Geschichte Berlins zu erzählen.

Wer an Wohngebäude aus der Wendezeit zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert denkt, der hat in der Regel entweder den Historismus der Gründerzeit oder den sich davon abkehrenden Jugendstil vor Augen. Doch mit der Reformarchitektur prägt noch ein weiterer, in der Öffentlichkeit weniger bekannter Stil aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg viele Stadtbilder.

Ein Beispiel dafür findet sich in der Stubenrauchstraße an der Ecke Eschenstraße im Berliner Ortsteil Friedenau. Das denkmalgeschützte Haus der Stonehedge Gruppe, in dem Eigentumswohnungen erworben werden können, zieht mit seiner individuellen Fassadengestaltung die Aufmerksamkeit auf sich - und steht für ein Stück Berliner Architekturgeschichte. Der Dekor der Fassade bildet sich, anders als die Stuckornamente der Gründerzeit, aus unkonventionellen Fensterformaten und Erkern.

Häufig gehört zur Reformarchitektur außerdem - nicht wie beispielsweise beim später aufkommenden sachlichen Bauen - eine Monumentalität, die sich auch im Objekt in der Berliner Stubenrauchstraße ausdrückt. Der Altbau mit insgesamt 17 Eigentumswohnungen vermittelt damit ein Zeugnis der Epoche vor der klassischen Moderne, die erst nach dem Ersten Weltkrieg beginnt.

Das Gebäude passt in den Berliner Ortsteil Friedenau, der seine ganz eigene Kulturgeschichte zu erzählen hat. Das Viertel im Südwesten Berlins, das zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg gehört, hat nicht nur eine hohe Dichte an denkmalgeschützten Gebäuden und eine vielfältige Architektur, die abgesehen von der Reformarchitektur auch eingeschossige Stadtvillen und Landhäuser sowie Gründerzeit- und Jugendstilbauten miteinschließt.

Sondern der Ortsteil war beziehungsweise ist auch Heimat von zwei Literaturnobelpreisträgern: Herta Müller, Nobelpreisträgerin von 2009, wohnt dort, und mehr als drei Jahrzehnte lang war Friedenau Heimat von Günter Grass. Erich Kästner lebte ebenfalls in dem Ortsteil sowie auch der Schriftsteller Uwe Johnson, dessen Wohnung 1967 besetzt und Gründungsort der legendären Kommune I wurde. Von seinem Freund Johnson beauftragt, sorgte Günter Grass schließlich dafür, dass die Kommunarden die besetzte Wohnung wieder räumten.

Zahlreiche Maler hatten außerdem ihre Ateliers in Friedenau, und in den 1920er-Jahren gründeten sich in der Stubenrauchstraße - nur wenige Meter entfernt vom Stonehedge-Haus - die Comedian Harmonists. Die Kultur- und Architekturgeschichte Berlins spiegelt sich im vergleichsweise kleinen Friedenau auffallend wider.

Dieser Abwechslungsreichtum findet sich auch im heutigen Friedenau. Es ist ruhig und elegant auf der einen Seite, urban und lebendig auf der anderen. Zur Einkaufsmeile und den zahlreichen Cafés und Restaurants kommen neben den kleinen, eher stillen Wohnstraßen auch viele Galerien und Buchhandlungen, die das kulturelle Erbe Friedenaus weitertragen. Der Ortsteil ist zudem so zentral gelegen und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, dass die gesamte Vielfalt Berlins nie weit entfernt ist.

Das Haus in der Stubenrauchstraße 48 mit seinen vielen Merkmalen der Reformarchitektur zwischen Historismus und klassischer Moderne steht somit stellvertretend für das vielseitige historische und moderne Berlin. Und es bietet sich an für private Kapitalanleger, die Wohneigentum in einem urbanen Umfeld mit Geschichte suchen, das wohl noch auf lange Sicht eine hohe Nachfrage erleben wird. Die Eigentumswohnungen werden über die Vertriebsgesellschaft der Stonehedge Gruppe verkauft:

