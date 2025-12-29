FRANKIA-GP GmbH

FRANKIA auf der CMT 2026 - eine Weltpremiere, viele Highlights

Bild-Infos

Download

Marktschorgast / Stuttgart (ots)

Ob revolutionärer Luxusliner, teilintegriertes Raumwunder oder stylischer 3,5-Tonner: FRANKIA geht wegweisende Schritte Richtung Zukunft und Reisemobilisten können vom 17. bis 25. Januar 2026 live dabei sein. Während der CMT in Stuttgart sind alle FRANKIA Modell-Highlights unter einem Dach in Halle 3 zu sehen - von der neuen Luxus-Generation NOCTRA über den Rundsitzgruppen-Revolutionär TOGETHER bis hin zum teilintegrierten NEO mit neuem Design-Konzept. Besonderes Highlight ist die Weltpremiere der neuen PLATIN FINAL EDITION. Mit ihr widmet FRANKIA dem starken Sprinter eine letzte Hommage und feiert gleichzeitig seine letzte Generation.

Alle Messe-Highlights von FRANKIA auf einen Blick gibt es hier: https://www.frankia.com/messe/cmt2026/presseportal

PLATIN FINAL EDITION - eine Hommage an Luxus, Autarkie und Mercedes-Benz-Technologie

Bereits seit 2014 fasziniert die integrierte Luxusmodellreihe PLATIN mit ihrem edlen Design, einem einzigartigen Technik-Paket und Vollausstattung. Mit ihr gelang es FRANKIA, einen Trend zu setzen: Der Ansatz, den Fokus auf maximale serienmäßige Autarkie in Bezug auf Batterie-, Solar- und Frischwasserkapazität zu richten, war in diesem Produktsegment völlig neu. Basis dieser Idee ist bis heute das Mercedes-Benz Sprinter-Chassis mit Heckantrieb in der 5,5-t-Konfiguration. Genauso wie sich das Chassis weiterentwickelt hat, ist auch der PLATIN immer besser geworden - heute serienmäßig mit 420-Ah-LiFePO4-Batterien und bis zu vier Solarmodulen. 2026 widmet FRANKIA dem starken Sprinter eine letzte Hommage und markiert damit den Höhepunkt der Produktentwicklung: Mit der FINAL EDITION feiert der PLATIN seine letzte Generation - und damit die Symbiose von Luxus, Autarkie und Mercedes-Benz-Technologie.

Highlights der PLATIN FINAL EDITION:

Integriertes Luxuswohnmobil / Mercedes-Benz Sprinter 519

5,5 t Gesamtgewicht, 190-PS-Motor

Einzigartiges Innendesign - exklusiv für alle Modelle der FINAL EDITION

Neu entwickelte Sitzgruppe und Rundsitzgruppe

Sehr attraktives Preis-/Ausstattungsverhältnis

2 Grundrisse mit Längsbetten / 1 Grundriss mit Rundsitzgruppe und Hubbett

Serie: 420-Ah-LiFePO4-Batterie in allen Grundrissen, 3× 110-W-Solarmodule

FRANKIA NOCTRA EDITION ONE - die neue Generation von Luxuswohnmobilen

Mehr Style, mehr Raum, mehr Komfort: Mit dem teilintegrierten NOCTRA Cruiser 7.6 L präsentiert FRANKIA das erste Modell einer neuen Generation - einen 4,5-Tonner, der auf dem Mercedes-Benz Sprinter oder dem Fiat Ducato basiert. Das erste Modell der nächsten Generation ist der teilintegrierte NOCTRA Cruiser 7.6 L in der Edition ONE mit einer Top-Ausstattung und getrennten Betten. Im FRANKIA NOCTRA wurde alles neu gedacht: Aufbau, Raum, Licht und Design schaffen ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau. Highlights außen sind das Statement-Heck mit BridgeLight, ein Panoramafenster und zwei Varianten eines edlen Außendesigns. Innen startet NOCTRA eine echte Komfortrevolution - mit neu konzipiertem Bad, Sitzgruppe, Küche, Schlafraum und Doppelboden sowie kombinierbaren Luxus-Styles.

FRANKIA TOGETHER - die Rundsitzgruppe neu gedacht

TOGETHER hebt Rundsitzgruppen-Modelle auf ein neues Niveau: Eine neu entwickelte Polsterung sowie höhere Rückenlehnen garantieren maximalen Sitzkomfort. Keder sorgen für Stabilität. Perfekt zum Entspannen: Durch die vollständige Raumnutzung der Ecken profitieren Reisende von größeren Sitzflächen. Außen präsentiert sich der TOGETHER im frischen Design. Im Innenraum setzt FRANKIA auf Mix & Match. Außerdem überzeugen die vier Grundrisse mit einem großartigen Raumgefühl (Stehhöhe 2,03 m, Rundsitzgruppe 1,79 m), vielen Komfort-Upgrades wie einem raumhohen Kleiderschrank, Top-Serienausstattung (zusätzliche Ausstattung im Wert von über 25.000 Euro!) und umfangreicher Autarkie (320-Ah-Batterie in Serie). Die besondere Edition gibt es als Alkoven-Modell oder als integrierte Version - jeweils in zwei Längen. Beide Varianten werden erstmals auch in Stuttgart während der CMT gezeigt.

FRANKIA NEO MT - das teilintegrierte Raumwunder mit neuem Designkonzept

FRANKIA NEO begeistert seit fünf Jahren mit seinem innovativen Konzept. Die Erfolgsgeschichte des 3,5- bzw. 4,5-Tonners auf Mercedes-Benz-Basis geht weiter: Im Modelljahr 2026 präsentiert sich das Leichtgewicht als Teilintegrierter mit neuem Designkonzept - erstmals live in Stuttgart! Reisende wählen nun aus drei Styles, die sich im Außen- und Innendesign widerspiegeln. Das Äußere wurde überarbeitet: Schwarzes Fahrerhaus und Alufelgen sind serienmäßig. Innen prägen helles Holz, anthrazitfarbene Fronten den exklusiven Stil. Mit 7 m Länge und 2,20 m Breite bietet der FRANKIA NEO großzügiges Raumgefühl. Komfort-Highlights: optionale CombiNeo von Truma, zusätzliche Beleuchtung, Push-Lock-Verriegelungen und der neue Kombiwaschraum.

CMT 2026 in Stuttgart: FRANKIA und die Groupe Pilote in Halle 3

Neben den 10 Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie 6 Modellen des Campervans Yucon warten auch die neusten Wohnmobile von Pilote und Le Voyageur darauf, erkundet zu werden. Insgesamt werden 35 Modelle der Groupe Pilote in Halle 3 zu sehen sein.

Details zu den Modellen sowie Bilder finden Sie hier: https://www.frankia.com/messe/cmt2026/presseportal

Original-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuell