Zwischen Autonomie und Allianz: Akkodis und POLITICO bringen Entscheidungsträger zur Zukunft der Künstlichen Intelligenz in Europa zusammen

Erster European Innovation & Tech Summit versammelt führende Technologieexperten aus Politik, Wirtschaft und Forschung in Brüssel – mit Fokus auf KI als Brücke zwischen menschlichem Denken und maschineller Präzision.

Die europäische Debatte über Künstliche Intelligenz verlagert sich von Ambition hin zu Umsetzung. Beim ersten European Innovation & Tech Summit, veranstaltet von Akkodis in Partnerschaft mit POLITICO, erörterten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie und Wissenschaft eine der drängendsten Fragen Europas: Wie lassen sich exzellente KI-Forschung und Regulierung in skalierbare, vertrauenswürdige Anwendungen für die Praxis überführen?

Akkodis, ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering mit europäischen Wurzeln und Teil der Adecco Group, brachte gemeinsam mit POLITICO hochrangige Entscheidungsträger zu einem exklusiven Summit nach Brüssel. Im Mittelpunkt stand eine zentrale Frage für Europas Wettbewerbsfähigkeit: Wie kann KI menschliches Denken und maschinelle Präzision miteinander verbinden?

Die Diskussionen machten deutlich, dass Europas künftige Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich davon abhängt, KI in vier strategisch relevanten Bereichen erfolgreich zu skalieren: Gesundheitswesen & Life Sciences, öffentlicher Sektor, autonomes Fahren & Robotik sowie Verteidigung. Diese Felder verbinden hohen gesellschaftlichen Mehrwert mit strengen regulatorischen Auflagen und einem großen Umsetzungspotenzial. Sie sind daher zentral für Europas technologische Führungsrolle und Souveränität. Entsprechend lag der Fokus der Teilnehmenden auf konkreten Umsetzungsstrategien. Der Tenor: Der Fortschritt in diesen Bereichen wird darüber entscheiden, ob KI in Europa zu einem Treiber von Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und öffentlichem Vertrauen wird.

Responsible AI als strategischer Wettbewerbsvorteil für Europa

Über alle Sessions hinweg wurde deutlich, dass Responsible AI nicht länger ein abstrakter Anspruch ist, sondern eine unverzichtbare Grundlage. Die Rednerinnen und Redner hoben hervor, dass Vertrauen in KI nur entstehen kann, wenn neben Leitprinzipien auch folgende Elemente gewährleistet sind:

Klare Verantwortlichkeitsmodelle

Transparente und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse

Robuste Governance‑Strukturen

Human‑in‑the‑loop‑Ansätze

Praxistaugliche operative Compliance-Modelle

Souveräne und sichere Dateninfrastrukturen

Viele Teilnehmende betonten, dass Europas regulatorische Vorreiterrolle zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden kann – vorausgesetzt, sie wird durch praktikable Implementierungsmodelle ergänzt, die Organisationen schnell adaptieren können.

Autonomie vs. Allianz: Europas strategischer Wendepunkt

Die POLITICO‑Spotlight‑Session „Between Autonomy and Alliance: Can Europe still shape the rules?” verdeutlichte die geopolitische Dimension der KI-Entwicklung. Im Februar richten sich die globalen politischen Debatten auf zwei zentrale Foren: die Münchner Sicherheitskonferenz mit Fokus auf Verteidigung sowie den India AI Impact Summit, der voraussichtlich eine vom Globalen Süden geprägte Vision digitaler Entwicklung vorantreibt. Europa befindet sich damit im Zentrum dieses geopolitischen Brennpunkts. Die Diskussion legte die wachsenden Spannungen in der europäischen KI‑Strategie offen: Während der Ruf nach technologischer Souveränität lauter wird, sind europäische Unternehmen und öffentliche Institutionen weiterhin stark auf außereuropäische Foundation Models und Infrastrukturen angewiesen. Gleichzeitig wurde betont, dass ausgewogene globale Partnerschaften ein zentraler Hebel sein können, um Innovationen in Europa in die Skalierung zu bringen.

„Der European Innovation & Tech Summit hat deutlich gemacht, dass es Europa keineswegs an KI‑Ambitionen fehlt. Mit starken Partnerschaften können wir Innovation vorantreiben und echten, messbaren Nutzen stiften“, betonte Jo Debecker, President & CEO von Akkodis. „Wenn Europa bei vertrauenswürdiger und menschenzentrierter KI führend sein will, müssen Regulierung und Skalierung zusammengedacht werden – mit souveränen Dateninfrastrukturen, KI-Gigafactories und Governance-Modellen, die in der Praxis funktionieren. Akkodis versteht seine Rolle darin, Forschung, Politik und reale Anwendung miteinander zu verbinden.“

Jamil Anderlini, POLITICO Regional Director Europe, fasste die Diskussionen des Summits wie folgt zusammen: „Was KI für Europa so entscheidend macht, ist nicht nur die Technologie selbst, sondern vor allem die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, die sie begleiten. Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, beeinflussen zunehmend die globale KI-Governance – deshalb sind diese Diskussionen von zentraler Bedeutung, weit über Europa hinaus.“

„KI ist nur einer der Schlüsselfaktoren, die die Weltordnung schneller und tiefgreifender verändern werden, als wir heute vielleicht erwarten. Wir stehen vor einem hochdynamischen zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts“, so Jacques Pitteloud, Leiter der Schweizer Mission bei der NATO und Botschafter der Schweiz im Königreich Belgien.

„Häfen sind ideale Testfelder für autonome Technologien – unsere Aufgabe ist es, Innovatoren dabei zu unterstützen, Lösungen zu testen, weiterzuentwickeln und zu skalieren, die das gesamte Logistik-Ökosystem transformieren werden“, sagte Jonathan Van Cauwenberge, Port of the Future Advisor, Port of Antwerp-Bruges.

„Neue Technologien bieten uns heute mehr denn je bemerkenswerte Werkzeuge, um die Patientenversorgung zu verbessern. Der European Innovation & Tech Summit 2026 in Brüssel war eine großartige Gelegenheit, um mit Experten und Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten und darüber zu sprechen, wie wir gemeinsam das Gesundheitsmodell im Interesse der Patienten und zur optimalen Unterstützung der Gesundheitsfachkräfte weiterentwickeln zu können“, sagte Ziad Matta, General Manager Servier BELUX, Board Member, Chamber of Commerce France-Belgium.

Ein Forum für Europas Technologie- und Innovationsentscheider im intelligenten Zeitalter

Der European Innovation & Tech Summit markiert einen strategischen Schritt hin zu einer vertieften europäischen Zusammenarbeit und einem breiteren globalen Dialog über Künstliche Intelligenz. Akkodis plant, das Format künftig fortzuführen – als Plattform für grenzüberschreitenden Austausch mit klarem Fokus auf Umsetzung, messbaren Mehrwert und verantwortungsvolle Innovation.

