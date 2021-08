Peter Hertweck Forum

"Mr. Lebensversicherung" Dr. Markus Faulhaber auf dem Peter Hertweck Forum

Baden-Baden (ots)

Dieser Allianz-Vorstand hat das Unternehmen derart umgekrempelt, dass heute ein bedeutender Teil des gesamten deutschen Neugeschäfts mit Lebensversicherungen auf die Allianz entfällt

Peter Hertweck: "Exemplarisch dafür, wie ein Unternehmen mit Disruption erfolgreich sein kann"

Dr. Markus Faulhaber, bis Ende vorletzten Jahres noch Chef der Allianz Lebensversicherung, wird auf dem Peter Hertweck NachfolgerForum (www.peter-hertweck-forum.de) am 21. und 22. Oktober als Keynote Sprecher auftreten. Er gilt aufgrund seines tiefgehenden Wissens um die hochkomplexe Materie der Versicherungsmathematik als ein "Urgestein" der Branche und erhielt dafür den inoffiziellen Titel "Mister Lebensversicherung". Sein Thema auf dem Forum lautet "Disruptive Veränderung von Geschäftsmodellen - Transformation und Skalierung". Tatsächlich war es Dr. Markus Faulhaber, der den Lebensversicherungsmarkt wie wohl kein anderer Topmanager derart gravierend verändert hat.

Als er 2009, mitten in der Finanzkrise, in den Allianz Leben-Vorstand aufstieg, erkannte er frühzeitig, dass das Geschäft mit althergebrachten Lebensversicherungen, die auf Jahrzehnte hinweg eine stabile Rendite erwirtschaften konnten, angesichts stetig sinkender Zinsen auf Dauer nicht zu halten sein würde. Daher entwickelte er neue flexible Investmentbausteine mit unterschiedlichen Chancen-/Risikoprofilen. Mit dieser Transformation legte er den Grundstein für einen anhaltenden Erfolg seiner Geschäftssparte, mit dem er allen Wettbewerbern weit vorauseilte. Die Kunden ließen sich von den neuen Finanzprodukten überzeugen und liefen scharenweise zur Allianz, um ihr Vermögen anzulegen und ihre Altersversorgung abzusichern. In Faulhabers letztem Jahr wuchs das Neugeschäft (Neubeiträge) von Allianz Leben um rund 38 Prozent. 29 Prozent aller Beitragseinnahmen in der deutschen Lebensversicherung fließen der Allianz Lebensversicherung zu. Allianz-Chef Oliver Bäte, sonst mit Lob eher zurückhaltend, bezeichnete bei öffentlichen Auftritten die Leistung von Faulhabers Einheit als "spektakulär".

Peter Hertweck kommentiert: "Dr. Markus Faulhaber steht exemplarisch dafür, dass auch einem alteingesessenen Unternehmen ein disruptiver Wandel gelingen kann, nicht nur einem Start-up. Er hat bildlich gesprochen aus einem Tanker ein Schnellboot gemacht, das der Konkurrenz davonfährt. Von diesen Erfahrungen können wir alle nur lernen."

Das Peter Hertweck NachfolgerForum (Slogan "Zukunftswerkstatt für den Mittelstand. Für Unternehmer, Nachfolger & Investoren") bietet einen wohl einzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern, Start-ups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.

Original-Content von: Peter Hertweck Forum, übermittelt durch news aktuell