Entsetzt reagiert die vegane V-Partei³ über die Ergebnisse der umfassenden Studie des Umweltinstitutes München. Demnach verbreiten sich Pestizide verbreiten kilometerweit durch die Luft und lassen sich praktisch überall in Deutschland nachweisen.

In Deutschland werden jährlich mehr als 30.000.000 Kilo Pestizid-Wirkstoffe in die Natur ausgebracht. Dass diese sich auch über die Luft verbreiten, konnte man durchaus annehmen. Die Ergebnisse der Studie sind jedoch mehr als besorgniserregend. Beinahe überall finden sich Rückstände, sogar in Naturschutzgebieten. Ganz vorne dabei ist als wahrscheinlich krebserregend geltende Glyphosat, das nur wegen der CSU überhaupt noch eingesetzt werden darf und somit weiter die Gesundheit der Bevölkerung massiv gefährdet. Gefunden wurden auch Pestizidwirkstoffe, die in Deutschland nicht mehr (dafür noch in der EU) oder noch nie zugelassen wurden.

Die V-Partei³ fordert die Bundesregierung zum sofortigen Handeln auf! "Jetzt ist es belegt, dass jahrzehntelange Landwirtschaftspolitik von CSU/CDU/SPD/FDP und Grüne eine verminte Sackgasse war, die die Gesundheit der gesamten Bevölkerung beeinträchtigt und gefährdet hat und das immer noch tut! Die Art und Weise der Lebensmittelproduktion muss von Grund auf neu gedacht werden. Wir als V-Partei³ haben die Lösung mit der "Agraragenda2030" längst im Programm. Wir alle müssen lieber gestern als heute den falschen Pfad von "Gift und Gülle" verlassen und stattdessen konsequent auf eine biologische und vegane Landwirtschaft umstellen", so Bundesvorsitzender Roland Wegner, der gerade in Corona-Zeiten von den Regierungsparteien ein verantwortungsvolles Umdenken für die Gesundheit Aller erwartet.

