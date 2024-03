GINSTR - Stuttgart Dry Gin

Deutscher Gin auf Weltraummission: GINSTR aus Stuttgart wurde erneut für Experimente ins Weltall geschossen

Esrange, Schweden (ots)

Am Donnerstag ist um 13 Uhr deutscher Zeit eine REXUS-Höhenforschungsrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Esrange bei Kiruna im nördlichsten Teil Schwedens in den Weltraum gestartet. Mit an Bord war ein Gin der Stuttgarter Marke GINSTR, der für wissenschaftliche Experimente auf der Mission genutzt wurde. Aufgrund der Wetterverhältnisse wurde der ursprünglich für 11 Uhr geplante Start um zwei Stunden verschoben.

Fast exakt vor einem Jahr wurde GINSTR als erster Gin der Welt schon mal in den Weltraum geschossen. Damals flog eine SpaceX-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus. zur Internationalen Raumstation ISS. Der Stuttgarter Gin war hier Teil wissenschaftlicher Experimente einer NASA-Mission.

Bei der aktuellen Mission wird in verschiedenen Experimenten getestet, wie sich Flüssigkeiten in Schwerelosigkeit beeinflussen lassen können. Es kommen dabei sogenannte Ferrofluide und Magnetfelder zum Einsatz, um neue Technologien für den Flüssigkeitstransport in der Schwerelosigkeit zu untersuchen. Der Transport in schwerelosem Zustand ist bis heute eine technische Herausforderung, die mittels dieses Projekts nun weiter erforscht werden soll.

Wie schon vor einem Jahr kam die Idee, statt neutralem Alkohol einen Gin bei diesem Experiment zu verwenden, der studentischen Gruppe "KSat e.V." der Universität Stuttgart. Die Luft- und Raumfahrtstudierenden stellen eines von acht europäischen Teams, die im Rahmen des REXUS-Programms (Rocket Experiments for University Students) Experimente auf einer Höhenforschungsrakete durchführen dürfen.

Projektinitiator Manfred Ehresmann vom Institut für Raumfahrtsysteme erklärt, warum ausgerechnet ein Gin für diese Experimente eingesetzt wird: "Der Gin ist für dieses Projekt sogar sehr wichtig. Durch seine Eigenschaften wie Alkoholgehalt und Reinheit dient er als perfekte Experimentierflüssigkeit und stellt einen idealen Ersatz beispielsweise für eine Kühlflüssigkeit oder Treibstoff dar. Bereits bei der letzten Mission auf der ISS haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht, als wir ihn erstmals für ein wissenschaftliches Experiment im Weltall eingesetzt haben."

GINSTR - Stuttgart Dry Gin hat vor einigen Jahren bereits für internationale Schlagzeilen gesorgt, als die Spirituose 2018 in London unter 600 Marken aus 90 Ländern zum besten Gin für Gin & Tonic der Welt gewählt wurde.

Die Rakete wird nach Ende der Mission von Experten der Swedish Space Corporation geborgen. Im Anschluss werden die Ergebnisse am Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart ausgewertet. Der Gin, der im Weltall war, wird dann auf Unversehrtheit geprüft, anschließend gefiltert, wieder trinkbar gemacht und für eine Sonderedition des Stuttgarter Herstellers verwendet. Fünf Euro pro verkaufter Flasche des sogenannten "Space Gins" werden an die Studierenden der Universität Stuttgart gespendet, um weitere Projekte zu finanzieren.

