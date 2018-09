"The Bavarian" - Die Alternative zur Lederhose kommt von OppoSuits // Fotocredit: OppoSuits B.V. / Zünftig und stylisch aufs Oktoberfest - mit OppoSuits / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131416 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/OppoSuits" Bild-Infos Download

Amsterdam (ots) - In wenigen Tagen heißt es wieder "O'zapft is!" und das berühmte Oktoberfest auf der Münchener Theresienwiese wird mit dem Anstich des ersten Bierfasses feierlich eröffnet. Neben geselligen Runden im Bierzelt, der ein oder anderen Maß Bier und leckeren Brezn zählt natürlich auch ein standesgemäßes Outfit zu einem gscheiten Besuch auf Münchens Volksfest. Eine moderne Alternative zur tradierten Lederhose bietet hier OppoSuits.

Das Oktoberfest wird nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt groß gefeiert. Auch andere Städte in Deutschland pflegen die zünftige Tradition und ziehen mit ihren eigenen Interpretationen des Münchener Volksfestes ebenfalls zahlreiche Besucher an. Ob in Hamburg, Frankfurt, Dortmund, auf den Cannstatter Wasn in Stuttgart, in Südbaden oder Köln, wenn das Oktoberfest ansteht, werden auch hier die bajuwarischen Flaggen gehisst und einige Bierfässer angestochen. Doch egal wo gemeinsam mit Freunden geschunkelt und gefeiert wird, das passende Outfit für den modernen Mann, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, kommt von OppoSuits.

"The Bavarian" - Der neuste Trend in der Trachtenmode!

Traditionen muss man pflegen, aber man kann sie auch modern interpretieren. Schluss also mit dem für das Oktoberfest typischen Dresscode. Wer etwas Neues ausprobieren möchte und Zeitgeist beweisen will, trägt in dieser Saison "The Bavarian" von OppoSuits. Der Anzug im bayerischen Look besticht sowohl durch seinen klare Message frei nach unserem Motto: "A bissl was geht immer!", als auch mit seiner Optik und einem sehr fairen Preis. Der Dress im Stile der Landesflagge Bayerns bestehend aus Hose, Sakko und passender Krawatte ist garantiert ein absoluter Hingucker auf den Oktoberfesten der Republik. Also pack ma's!

Das Thema passt in Ihre Berichterstattung rund um das Oktoberfest? Falls ja, melden Sie sich bei allen Fragen rund um OppoSuits. Gerne stellen wir Ihnen mehr Informationen und Bildmaterial zusammen. Auch bei Anfragen für Samples und Interviews können Sie sich jederzeit gern bei uns melden.

