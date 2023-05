Gauselmann Gruppe

Promi-Schaulaufen und Show-Spektakel: Merkur Spielbank Monheim feiert großes Eröffnungsfest

Monheim am Rhein (ots)

Mit großem Blitzlichtgewitter, einer Vielzahl geladener Gäste und einem spektakulären Showprogramm zelebrierte die Merkur Spielbank Monheim am Donnerstag ihr "Grand Opening". Und der Veranstaltungstag hielt, was der Spielbankenbetreiber im Vorfeld versprach: 1.600 Gäste strömten ins Rheinland und erlebten ein abwechslungsreiches Festprogramm, das neben den offiziellen Eröffnungsreden von Vertretern der Gauselmann Gruppe und der Kommunal- sowie Landespolitik auch ein Red-Carpet-Event mit zahlreichen Promi-Gästen, spannungsgeladenen Gameshows und ein Live-Konzert umfasste.

Den Auftakt des großen Eventtages bildete die Eröffnungsrede von David Schnabel, Geschäftsführer der Merkur Spielbanken NRW: "Unser Ziel war es, ein Spielbankerlebnis der besonderen Art zu schaffen. Mit dieser unvergleichlichen Mischung aus Klassischem Spiel, Automatenspiel und ausgezeichneter Gastronomie ist uns das definitiv gelungen - und zwar in Rekordzeit." Die Spielbank nach einer Bauzeit von nur elf Monaten eröffnen zu können, ist unter anderem der engen Zusammenarbeit mit dem Land NRW zu verdanken, die auch Ministerrätin Ramona Illhardt in ihrem Grußwort nochmals positiv hervorhob. Wie bedeutend die Spielbankeröffnung für die Stadt Monheim ist, unterstrich Bürgermeister Daniel Zimmermann in seiner Rede: "Wir sind sehr stolz, dass die Standortentscheidung für die fünfte NRW-Spielbank auf Monheim gefallen ist und wir damit ein echtes Entertainment-Highlight in unserer Stadt verzeichnen können."

Krönender Abschluss der Eröffnungsreden waren die ergreifenden Worte von Paul Gauselmann: "Das Spiel war schon immer mein Leben. Nun die modernste Spielbank Deutschlands hier in Monheim zu eröffnen, ist der größte Einzelerfolg, den ich in meinem gesamten Unternehmertum jemals erreicht habe." Direkt im Anschluss gab der Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender der Gauselmann Gruppe den offiziellen Startschuss für die Spielbankeröffnung: Er nahm am Roulettetisch Platz und rollte die goldene Kugel in dem Kessel ab. Unter tosendem Applaus war damit der Spielbetrieb an den Tischen im Klassischen Spiel für diesen Abend eröffnet.

Wenige Minuten später nahm das nächste Highlight der Eröffnungsfeier seinen Lauf: das Red-Carpet-Event vor dem Casino-Eingang. Unter funkelndem Blitzlichtgewitter der Fotojournalisten posierten die prominenten Gäste wie "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, TV-Star Evelyn Burdecki, die Schauspielerinnen Muriel Baumeister und Janine Kunze, "Bachelor" Andrej Mangold und viele weitere Stars und Sternchen. Sie alle schritten über den "blauen" Teppich und blickten einem Abend voller Glanz, Glamour und Entertainment entgegen. Als besonderes Highlight betrat der internationale Kunst-Topstar Leon Löwentraut um 20 Uhr die Showbühne. Der vom Forbes-Magazin als "globales Phänomen" geadelte Künstler präsentierte ein exklusives Kunstwerk und erklärte den Gästen, inwiefern Kunst und Spiel für ihn eine ideale Symbiose bilden. Für stadionähnliche Stimmung sorgten schließlich Showmaster Lukas Sauer und seine Assistentin Steffi mit ihrer großen Jackpot-Show, bei der die Kandidaten um eine Gewinnsumme von 20.000 Euro in bar spielten. Im Anschluss absolvierte der Schweizer Pop-Sänger Patric Scott einen Auftritt und lieferte den passenden musikalischen Rahmen für das Partyevent.

David Schnabel, Geschäftsführer der Merkur Spielbanken NRW, zog am Ende des "Grand Opening"-Fests ein positives Fazit: "Wir haben heute einen grandiosen Tag erlebt, der uns allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und das Beste - die 'Winner Week' ist jetzt erst gestartet. Die kommenden Tage werden ebenso bestes Live-Entertainment und Spielvergnügen bieten."

Die Merkur Spielbank Monheim erwartet während der gesamten "Winner Week" ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um das Haus. Aus diesem Grund hat der Spielbankenbetreiber ein Konzept zur Verkehrslenkung veröffentlicht, das gesonderte Parkplatzflächen und Anfahrtswege zum Casino für die Besucher umfasst. Die Hinweise zur Parkplatzsituation und viele weitere Informationen zu Angeboten der Spielbank während der Eventwoche gibt es unter www.spielbank-monheim.de.

Die digitale Pressemappe inklusive einer Bildergalerie zum "Grand Opening" finden Sie unter: https://drive.merkur.works/s/2JbFApTyxQoa2NR

Original-Content von: Gauselmann Gruppe, übermittelt durch news aktuell