Suzanne Grieger-Langer - Speaker & Profiler

Suzanne Grieger-Langer wird TV-Profiler

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

In der SAT.1-Reihe "K11 - Die neuen Fälle" unterstützt Profiler Suzanne die beliebten Kommissare und gerät selbst in Gefahr

Profiler-Special bei "K11 - die neuen Fälle": In der erfolgreichen Krimi-Reihe von SAT.1 gibt es in dieser Woche ein neues Gesicht. In zunächst vier Folgen ist Suzanne Grieger-Langer alias Profiler Suzanne zu sehen. Mit bestechender Analytik und wichtigen Hinweisen, die zur Überführung der Täter führen, unterstützt Profiler Suzanne die beliebten Kommissare tatkräftig bei der Aufklärung von Verbrechen. Bekannt ist Suzanne Grieger-Langer vor allem als Social-Media-Influencerin, durch ihre zahlreichen Bücher und ihre Bühnenshows. Im TV war sie zuletzt bei der SAT.1-Produktion "The Mole - Wem kannst Du trauen?" engagiert. Hier war sie für die Persönlichkeitsanalysen der Kandidaten zuständig. In "K11 - die neuen Fälle" wird sie erstmals schauspielerisch vor der Kamera aktiv. Die "K11"-Folgen mit Profiler Suzanne werden in dieser Woche jeweils um 17.30 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt.

"Suzanne Grieger-Langer ist 48 Jahre alt und stammt aus Ostwestfalen. Nach einem Studium der Pädagogik und der Psychologie sowie einer Zusatzausbildung zur Transaktionsanalytikerin widmete sie sich den Themen Kriminalistik, mentale Sicherheitsarchitekturen in Hochrisikobereichen und dem Wirtschaftsprofiling. Sie steht auf den größten Bühnen Europas. Ihre Shows sind legendär, unterhaltsam und mitreißend. Sie klärt auf - über Pfeifen und Psychopathen und über Menschen, die einem das Leben schwer machen. Sie ermittelt gegen Ungerechtigkeit, Betrug, Unfreiheit und miese Machenschaften. Als Influencerin, TV-Macherin, Bestseller-Autorin und mit ihren Show-Programmen erreicht sie ein Millionenpublikum - live und via Social Media, allein mit der Kraft ihrer klaren Worte. Profiler Suzanne unterstützt Menschen tatkräftig und mit Mut zur Wahrheit - menschlich, kriminalistisch und mit wirkungsvoller Effizienz. Suzanne engagiert sich ehrenamtlich im Lions Club Bielefeld Benefiz Bund und für die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Ihre Mission: aufklären, Menschen immunisieren gegen schmutzige Tricks, sie stärken und ihre Potenziale entfalten. Sie lebt ihre Mission, im Job und im Ehrenamt. Suzanne hat Erfahrungen in der Krisenintervention und in der investigativen Recherche. Als Profiler Suzanne entlarvt sie bei "K11 - Die neuen Fälle" die Hintergründe einer Tat, geht der Psyche von Verdächtigen auf den Grund und gibt wertvolle Hinweise zu Tätern, deren Persönlichkeit und Motivlage." So wird Profiler Suzanne den "K11"-Fans vorgestellt.

Kamera-Erfahrung hat Profiler Suzanne bereits. In hunderten Videos und eigenen Produktionen präsentiert sie mehrmals in der Woche ihren Fans und Followern Tipps rund um die Themen Karriere, Psychologie, Erfolg und mentale Techniken für den Alltag. "K11 macht Spaß. Die Reihe ist Kult. Die Zusammenarbeit mit den Profi-Darstellern ist einzigartig. Es ist eine tolle Erfahrung", so Suzanne Grieger-Langer. Agieren nach Drehbuch in einem TV-Setting sei nochmal etwas anderes als erfolgreiches Bloggen und Vloggen, stellt sie fest. Sie sei dankbar, dass SAT.1 ihr diese wertvolle Erfahrung ermöglicht hat. TV, das würde ihr auch langfristig Freude machen.

Weitere Informationen über "K11 - die neuen Fälle" gibt es unter https://www.sat1.de/tv/k11-die-neuen-faelle. Mehr über Profiler Suzanne, ihre Expertentipps und viel Wissen rund um die Themen Persönlichkeit, Charakter und Überleben in Krisensituationen gibt es unter www.profilersuzanne.com.

Hintergrund

Suzanne Grieger-Langer ist Deutschlands bekannteste Profilerin. Als Profiler Suzanne steht sie auf den größten Bühnen Europas. Ihre Shows sind legendär, unterhaltsam und mitreißend. Sie klärt auf - über Pfeifen und Psychopathen und über Menschen, die einem das Leben schwer machen. Sie ermittelt gegen Ungerechtigkeit, Betrug, Unfreiheit und miese Machenschaften. Als Influencerin, TV-Macherin, Bestseller-Autorin und mit ihren Show-Programmen erreicht sie ein Millionenpublikum - live und in den Social Media, allein mit der Kraft ihrer klaren Worte. Profiler Suzanne präsentiert eigene TV-Formate auf Apple TV, Amazon Fire TV und auf anderen Plattformen. Sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen, zählt zu den renommiertesten Experten Europas, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vor Unternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentale Sicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner in existenziellen Verhandlungen und Situationen. Profiler Suzanne ist Self-Made-Unternehmerin und Aufklärerin. Sie holt die Themen ans Licht, die andere gerne verbergen. Profiler Suzanne unterstützt Menschen tatkräftig und mit Mut zur Wahrheit - menschlich, kriminalistisch und mit wirkungsvoller Effizienz. Sie bildet selbst Profiler aus und macht Menschen mündig und wehrhaft in einem Alltag, in dem Mobbing, verschiedene Formen von Gewalt und ständige Unwahrheiten allgegenwärtig sind. Profiler Suzanne immunisiert und motiviert, sie macht Mut, die eigenen Potenziale maximal zu nutzen.

Weitere Informationen zur Person und für die Medien gibt es unter

www.profilersuzanne.com/profiler und https://profilersuzanne.com/presse.

Pressekontakt:

Kontakt

Profiler Suzanne Grieger-Langer

The Squaire 12 - Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 959325151

E-Mail: ask.us@profilersuzanne.com

Web: www.profilersuzanne.com



Für redaktionelle und technische Rückfragen wenden Sie sich bitte an

unseren Pressesprecher Falk S. Al-Omary unter

falk@profilersuzanne.com oder der Rufnummer +49 171 2023223.

Original-Content von: Suzanne Grieger-Langer - Speaker & Profiler, übermittelt durch news aktuell