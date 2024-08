RTG Retail Trade Group GmbH

RTG und ROSSMANN fokussieren sich auf den gemeinsamen Lebensmitteleinkauf

Seit Oktober 2021 ist ROSSMANN Mitglied der Handelskooperation Retail Trade Group (RTG).

Obwohl die letzten drei Jahre durch die Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten und die Folgen des Ukraine Krieges besonders herausfordernd waren, gestaltete sich die Zusammenarbeit sehr erfolgreich.

Es hat sich aber auch herausgestellt, dass der strategische Fokus und die damit verbundene Bedeutung der Kategorie Drogerie im individuellen Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Um den jeweiligen, strategischen Schwerpunkt wieder klarer berücksichtigen zu können, haben sich die Partner entschieden, den Bereich Drogerie für ROSSMANN mit Wirkung zum 01.01.2025 wieder aus der gemeinsamen Beschaffung herauszulösen.

Im Bereich Food ergänzen sich die Partner weiterhin optimal und setzen die gemeinsame Beschaffung fort. ROSSMANN bleibt nach wie vor Gesellschafter der RTG. Weitere Mitglieder sind Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto ApS, tegut..., Klaas & Kock und Georg Jos. Kaes.

Kurzprofil ROSSMANN

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten "Markt für Drogeriewaren" in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 62.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und 4.741 Filialen, davon 2.288 in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand 1/2024). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 5.500 der 28 Eigenmarken, präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Seit 1999 ist das vielfältige Sortiment auch online zu finden. Das beliebte Angebot im Onlineshop bietet neben 5.000 Exklusivartikeln Informationen zu unterschiedlichsten Themen. Des Weiteren legt ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Das ökologische und soziale Engagement wird in allen Unternehmensbereichen stetig ausgebaut. Umsatz 2023: 13,9 Milliarden Euro (Deutschland 9,3 Milliarden Euro).

Kurzprofil RTG

Die RTG Retail Trade Group ist eine, im April 2017 gegründete, Handelskooperation der traditionsreichen Unternehmen Rossmann, GLOBUS, Bartels-Langness, Bünting, Netto ApS, tegut..., Georg Jos. Kaes und Klaas & Kock mit einem Außenumsatz von 25 Mrd. EUR. Ziel des Zusammenschlusses ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Partner, indem sie individuelle Stärken in der RTG gemeinsam bündeln. Dazu gehören neben einem gemeinsamen Einkauf für Food FMCG und Non-Food auch weitere Funktionsbereiche, wie der Technische Einkauf oder das Supply Chain Management.

Rossmann hat ab 2021 als direktes Mitglied der RTG mehr als 123 Lieferanten durch die Handelskooperation verhandeln lassen und auf die umfassenden Serviceleistungen der RTG vertraut.

