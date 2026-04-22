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Brost-Stiftung feiert erfolgreiche Premiere von "Vier von hier" in der Lichtburg Essen

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Essen (ots)

Mit langanhaltendem Applaus und großer emotionaler Resonanz hat die Dokumentation "Vier von hier" am Dienstagabend in der ausverkauften Lichtburg Essen vor rund 1200 Gästen Premiere gefeiert. Rund 70 Minuten lang erzählt der Film von Regisseur Christoph Rüter die Lebenswege von Dietmar Bär, Joachim Król, Peter Lohmeyer und Armin Rohde - vier Schauspieler, deren Wurzeln im Ruhrgebiet liegen und Karrieren weit darüber hinausführen.

"Unsere Vier verbinden, was auseinanderfällt. Sie übersetzen Können in Zuversicht. Man nennt sie Vorbilder. Ich nenne sie Kräfte. Sie sind nicht Schmuck der Region, sondern Substanz", betont Prof. Bodo Hombach, Vorstandsvorsitzender der Brost-Stiftung, in seinem Grußwort am Abend der Premiere.

Die Premiere zog zahlreiche Gäste aus Kultur, Medien und Öffentlichkeit an und machte die enge Verbindung zwischen den vier Protagonisten, dem Ruhrgebiet und der Brost-Stiftung sichtbar. Im Anschluss kamen die Schauspieler zu einem gemeinsamen Gespräch mit Moderatorin Bettina Böttinger auf die Bühne und sprachen über prägende Erfahrungen, ihre Verbundenheit mit dem Ruhrgebiet und die Bedeutung von Herkunft für ihren persönlichen und künstlerischen Weg.

Das Ruhrgebiet als Möglichkeitsraum

Der Film ist die Weiterentwicklung eines Kurzfilms, den die Stiftung im Rahmen der Brost-Ruhr Preisverleihung 2024 erstmals zeigte und das Publikum bereits damals tief berührte. Die nun entstandene Dokumentation vertieft die persönlichen Geschichten und zeichnet ein vielschichtiges Bild von Herkunft, Identität und Aufbruch. Mit "Vier von hier" setzt die Brost-Stiftung ein bewusstes Signal für die kulturelle Strahlkraft des Ruhrgebiets und stärkt dessen Wahrnehmung als Möglichkeitsraum, der Biografien prägt und neue Wege eröffnet.

Fortsetzung mit Kinotour

Nach der Premiere wird "Vier von hier" in den kommenden Monaten an weiteren Standorten im Ruhrgebiet gezeigt. Begleitende Publikumsgespräche schaffen zusätzliche Räume für Austausch und Dialog. Die genauen Stationen gibt die Brost-Stiftung zeitnah bekannt.

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