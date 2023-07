FKi Diversity

Diversitätspreis Impact of Diversity 2023 zeichnet Preisträger:innen aus

Riccardo Simonetti erhält Ehrenpreis, Katarina Barley hat Schirmherrschaft inne

Kronberg im Taunus (ots)

Die Auszeichnung "Impact of Diversity 2023" wurde heute an 17 Preisträger:innen verliehen, die sich in herausragender Weise bei den Themen Diversität und Inklusion verdient gemacht haben. Die Preisverleihung fand in Kronberg im Taunus auf dem Accenture Campus statt.

Den Hauptpreis als "Most Influential Women" erhält Karen Schallert. "Die an Multipler Sklerose erkrankte Personalmanagerin hat es zu einer beachtlichen Karriere geschafft und zeigt in bewundernswerter Weise, wie sie ihre Erkrankung vor der Bürotür lässt", so Barbara Lutz, Initiatorin des Impact of Diversity.

Der Entertainer Riccardo Simonetti erhält in diesem Jahr die Sonderauszeichnung "Building Bridges". Barbara Lutz zur Begründung: "Riccardo Simonetti schafft es in unvergleichlicher Weise, marginalisierte Menschengruppen in unserer Gesellschaft in den Vordergrund zu rücken."

Über die mehr als 200 Einreichungen gingen zunächst in einem Public Voting 50.000 Stimmen ein. 48 Juroren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und Initiativen wählten anschließend die Preisträger:innen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley übernimmt in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Preisverleihung.

Katarina Barley MdEP, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments: "Wir brauchen eine diverse Gesellschaft, weil jeder Mensch in seiner speziellen Eigenheit etwas dazu beiträgt und etwas Neues hinzufügt. Ich freue mich, dass Sie die Diversität hochhalten und feiern, gerade in den Zeiten, in denen es manchmal ein wenig schwierig ist. Insbesondere freue ich mich, dass Riccardo Simonetti ausgezeichnet wird, der wirbt für die Akzeptanz aller verschiedenen Lebensformen wirbt."

Dr. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt: "Der Impact of Diversity steht dafür, Menschen, Unternehmen und Initiativen sichtbar zu machen. Um Diversität voranzubringen, braucht es dringend diese Rollenvorbilder. Wir alle wissen aber auch, es gibt oft nicht nur den einen Weg zur Lösung des Problems. Es ist hervorragend, dass mehr als 200 Bewerbungen eingegangen sind. Das zeigt, welchen Stellenwert das Thema in den letzten Jahren gewonnen hat. Ich gratuliere allen Teilnehmenden zu Ihren großartigen Initiativen, Ideen und Projekten."

Barbara Lutz, Initiatorin des Impact of Diversity: "Diversität darf kein nice-to-have unserer Gesellschaft sein, sondern muss zur Selbstverständlichkeit werden. Dies können wir jedoch nur erreichen, wenn wir erfolgreiche Menschen und Projekte mit Vorbildcharakter in den Vordergrund stellen. Wenn die positive Wirkung von Diversität in der Gesellschaft und Unternehmen ausreichend deutlich wird, können wir uns auch auf entscheidende Veränderungen für mehr Vielfalt einstellen."

Riccardo Simonetti, Entertainer und Preisträger: "Von Diversität profitieren alle Menschen. Unsere Gesellschaft für Toleranz, Akzeptanz und ein offenes Miteinander zu sensibilisieren, das verstehe ich als eine zentrale Aufgabe. Ich fühle mich geehrt den Impact of Diversity-Award zu erhalten. Diesen Preis verliehen zu bekommen ist für mich vor allem eine wichtige Möglichkeit, die Themen, für die ich mich stark mache, in die Welt herauszutragen."

Alle 17 Preisträger:innen des Jahres 2023 in 16 Kategorien:

Rolemodel in Transformation: Bibiana Steinhaus

Diversity Ambassador: Thomas Schmidt - CEO Haniel

Contribution to LGBTQIA+: Emre Celik (they/them) (LGBTQIA+-Antidiskriminierungsexperte Google)

Diversity Dad: Familienzeit-Kampagne >>30-14-100<< von Väter@Sanofi

Gender Inclusion: Cooltainer4women - Africa GreenTec Foundation, Daisy Tanja Scheffler

Inclusive Workplace: Bahn frei für Inklusion: Das Inklusionszentrum der DB Personalgewinnung

Age Inclusion: Initiative Silberdraht

Best Company: Diversity Days@United Internet AG

Best Diversity Campaign: #NAME IT (Joblinge)

Diverse Middle-Sized Industry: Isabel Grupp - Plastro Mayer GmbH & Unser Baubericht: Vielfalt und Veränderungsmut - LAT Gruppe (zwei Preisträger:innen)

Ethnicity & Social Inclusion: SchlaU-Werkstatt - Chancengerechte Bildung für ALLE

University Award: Institut für Inklusive Bildung (Zentrale Einrichtung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Women in MINT/STEM: Dr. Julia Freudenberg, Hacker School gGmbH

Audience Award: Dr. Irène Kilubi - Joint Generations

Most Influential Woman: Karen Schallert

Sonderauszeichnung "Building Bridges": Riccardo Simonetti

Über den Impact of Diverstity

Der Impact of Diversity Award + Think Tank ist eine Plattform, die Initiativen, Expert:innen, Vertreter:innen aus Politik und Wissenschaft sowie Entscheider:innen aus Unternehmen zusammenbringt. Das gemeinsame Ziel: die positive Wirkung von Diversität und Inklusion auf Unternehmen und Gesellschaft deutlich zu machen, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Der Preis wurde im Jahr 2021 erstmals verliehen. Die Initiatoren Barbara Lutz unterstützt seit mehr als zehn Jahren Unternehmen und Organisation dabei, Transformationsprozesse voranzutreiben. www.impact-of-diversity.com

