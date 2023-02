IFCO Systems

IFCO erreicht Meilenstein von 2 Milliarden Mehrwegverpackungen und ermöglicht Umwelteinsparungen bei Kunden

München (ots)

IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (RPCs), hat im Jahr 2022 über 2 Milliarden Mehrwegverpackungen mit frischen Produkten, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und anderen frischen Lebensmitteln geliefert. Mit einem Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft, das auf den Prinzipien der Abfallreduzierung und Wiederverwendung basiert, ermöglichte es IFCO seinen Lieferkettenkunden, erhebliche Umwelteinsparungen zu erzielen.

Im Vergleich zu Einwegverpackungsalternativen reduzieren IFCO RPCs Kohlenstoffemissionen, Wasser- und Energieverbrauch, die Erzeugung von Feststoff- und Lebensmittelabfällen sowie den Holzverbrauch. Durch die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung von IFCO RPCs in globalen Frischeproduktlieferketten konnten IFCO-Kunden im Jahr 2022 Folgendes einsparen:

614.072 Tonnen CO2e - das entspricht einer 8.900-fachen Fahrt zum Mond

11,8 Millionen Kubikmeter Wasser - das entspricht 4.736 olympischen Becken

42.214 Terajoule Strom - genug, um über 5,2 Millionen Elektrofahrzeuge für ein Jahr anzutreiben

339.116 Tonnen feste Abfälle - das entspricht 41.535 LKW-Ladungen Abfall

55.140 Tonnen Lebensmittelabfälle - das entspricht über 88 Millionen Mahlzeiten

IFCO berechnet und quantifiziert diese wissenschaftlich fundierten Einsparungen durch unabhängige wissenschaftliche Studien zur Lebenszyklusanalyse (LCA) und belohnt Kunden mit ihren Anteil an den Einsparungen durch jährliche Umwelteinsparungszertifikate. Diese Zertifikate helfen Erzeugern, Produzenten und Einzelhandelskunden von frischen Lebensmitteln, die Umweltvorteile der IFCO-Lösungen zu quantifizieren und aufzuzeigen, wie diese zu ihren eigenen Nachhaltigkeits-KPIs beitragen.

"Zwei Milliarden Umläufe auf globaler Ebene sind eine monumentale Leistung. Das Ausmaß der Umwelteinsparungen, die durch unser zirkuläres Geschäftsmodell erzielt werden, spiegelt IFCO’s Fähigkeit wider, unser Ziel, die Lieferkette für frische Lebensmittel nachhaltig zu gestalten, zu erreichen. Außerdem ermöglichen wir es so unseren Kunden, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", sagt Michael Pooley, CEO von IFCO.

In Anerkennung seiner Bemühungen bei der Verwaltung seines ESG-Programms wurde IFCO kürzlich von Sustainalytics, einer führenden unabhängigen ESG-Risikoratingagentur, als ESG-Top-Rating-Unternehmen 2023 in Europa ausgezeichnet.

1 Die Umwelteinsparungen werden auf der Grundlage folgender externer Studien berechnet:

»Carbon Footprint of Food Packaging« durchgeführt vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP), peer-reviewed nach den internationalen Standards zur Ökobilanz (LCA) ISO 14040/44,

"Bestimmung des Verderbs von frischem Obst und Gemüse nach Art der Verpackung" des Fraunhofer-Instituts für Logistik und Materialfluss.

"Comparative life cycle assessment of reusable plastic containers and display- and non-display-ready corrugated containers used for fresh produce applications" durchgeführt von Franklin Associates, peer-reviewed in Übereinstimmung mit den internationalen Standards zur Ökobilanz (LCA) ISO14040/14044,

Umrechnungsfaktoren werden von verschiedenen anerkannten Organisationen wie der Environmental Protection Agency bezogen

Bildmaterial finden Sie unter: https://ots.de/CXycuB

Zusatzinformation

IFCO ist der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel und bedient Kunden in 50+ Ländern. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 370 Millionen wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Lieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und anderen Artikeln von Lieferanten an Lebensmitteleinzelhändler verwendet werden. IFCO RPCs sorgen für eine bessere Lieferkette für frische Lebensmittel, indem sie Frische und Qualität schützen und Kosten, Lebensmittelverschwendung und Umweltbelastung im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Mehr: www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Original-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell