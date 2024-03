AMADEUS Marketing GmbH

Altersvorsorge sichern: AMADEUS gibt Tipps für den Immobilienkauf

Die AMADEUS Group erklärt, wie sich der Kauf einer Immobilie als Altersvorsorge lohnen kann und was dabei zu beachten ist.

Bei der Suche nach sicheren und rentablen Altersvorsorge-Optionen, rückt der Immobilienkauf verstärkt in den Fokus. Eine Investition in Immobilien verspricht nicht nur eine hohe Lebensqualität im Alter, sondern kann auch finanzielle Sicherheit bieten. Aufgrund des schrumpfenden Mietangebots ist insbesondere in Ballungsräumen, wie zum Beispiel Frankfurt am Main, von einer zunehmenden Mietnachfrage auszugehen, die für die Zukunft eine hohe Vermietungsstabilität verspricht. "Vor diesem Hintergrund können interessierte Käufer von der Investition in Immobilien mittel- und langfristig stark profitieren - sowohl als Eigentum im Alter oder auch als sichere Anlage für regelmäßige Mieteinnahmen", gibt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group, zu Bedenken.

Bei einer Wertsteigerung lässt sich auf diese Weise ein gewisses Vermögen aufbauen, das als Eigenkapital in den Kauf einer selbstgenutzten Immobilie oder zur Entschuldung eingesetzt werden kann. Die AMADEUS Group zeigt auf, wie ein wohlüberlegter Immobilienkauf den Grundstein für eine sorgenfreie Zukunft legen kann.

Mit einer Immobilie in die eigene Zukunft investieren

Der Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Hauses als Altersvorsorge bietet mehrere Vorteile. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, im Alter von einer Immobilie zu profitieren:

Die Eigennutzung erhöht die Lebensqualität und bietet die Möglichkeit, im Alter mietfrei zu leben, was finanzielle Sicherheit und die Unabhängigkeit von Mietmarkt-Schwankungen bedeutet.

Der Verkauf im Alter ermöglicht es, eine finanzielle Grundlage für den Ruhestand zu schaffen, besonders wenn der Immobilienwert gestiegen ist.

im Alter ermöglicht es, eine finanzielle Grundlage für den Ruhestand zu schaffen, besonders wenn der Immobilienwert gestiegen ist. Vermietung generiert ein regelmäßiges Einkommen und kann steuerliche Vorteile haben. Zudem kann der Wert der Immobilie in besonders stark nachgefragten Regionen wie Frankfurt am Main enorm steigen, was für Anleger einen erheblichen Vermögenszuwachs bedeutet.

Was ist beim Kauf zu beachten?

Die AMADEUS Group empfiehlt, folgende Faktoren bei der Auswahl einer Immobilie als Kapitalanlage zu berücksichtigen:

Die Lage bestimmt die Nachfrage und das Wertsteigerungspotenzial. Eine gute Verkehrsanbindung und nahe Versorgungseinrichtungen sind wichtig.

bestimmt die Nachfrage und das Wertsteigerungspotenzial. Eine gute Verkehrsanbindung und nahe Versorgungseinrichtungen sind wichtig. Der Zustand der Immobilie beeinflusst die Höhe der Renovierungs- und Instandhaltungskosten und den Nutzungsbeginn.

beeinflusst die Höhe der Renovierungs- und Instandhaltungskosten und den Nutzungsbeginn. Das Verständnis lokaler Immobilienmärkte hilft, die zukünftige Marktentwicklung und etwaige Wertsteigerungen abzuschätzen

und etwaige Wertsteigerungen abzuschätzen Auch die Immobilienfinanzierung ist sorgfältig zu planen. Hierbei ist es sinnvoll, sich über staatliche Fördermöglichkeiten zu informieren.

Wichtig für laufende Kosten und Instandhaltung, ist es, das zur Verfügung stehende Hausgeld sowie Rücklagen vorab zu prüfen.

Nebenkosten und Steuern sind als nicht zu unterschätzende zusätzliche Kosten ebenfalls zu berücksichtigen.

Es ist in jedem Fall ratsam, beim Kauf einer Wohnimmobilie professionelle Beratung einzuholen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Wohnungsbaubereich steht die AMADEUS Group Käufern bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie zur Seite. Sie bietet alles aus einer Hand: persönliche und individuelle Beratung während des gesamten Kaufprozesses, Unterstützung bei der Finanzierung durch Kooperationspartner sowie die Bereitstellung eines Verwaltungsservices nach dem Kauf. Damit der eigenen Immobilie als Altersvorsorge garantiert nichts im Weg steht.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet bereits über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.

