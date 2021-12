UCI Multiplex GmbH

UCI Gutscheinverkauf erfolgreich in den UCI Kinos und online gestartet - exklusive Angebote für Firmenkunden

Bochum (ots)

UCI startet in den Gutschein-Endspurt Richtung Weihnachten.

UCI Gutscheine und Gutscheinboxen sind in den Kinos und online unter uci-shop.de erhältlich.

Für Firmenkunden gibt es exklusive Angebote wie den UCI Ticketgutschein, auch im Bundle.

Unter dem Motto "Kino ist ein schönes Geschenk" bieten die UCI Kinos auch in diesem Jahr ihr beliebtes Gutscheinsortiment an. Denn Kino ist - ohne Frage - immer ein schönes Geschenk. Die Geschmäcker sind verschieden, aber mit einem Kinogutschein ist man immer auf der sicheren Seite. Die Filmauswahl ist individuell, aber die Freude über die Magie des Kinos universell.

Für alle Kinofreunde, die noch Geschenke für ihre Lieben suchen, gibt es unter uci-shop.de die passenden Angebote. Auch Firmenkunden, die ihre MitarbeiterInnen zum Jahresende nochmal mit einem besonderen Incentive Richtung neues Jahr einstimmen möchten, sind hier richtig.

Neben dem klassischen Ticketgutschein als Weihnachtsgeschenk, ist auch die UCI Fun Box (Zwei Kinotickets und Verzehrgutschein in einem) mittlerweile zu einem Klassiker avanciert. Gerade in der Weihnachtszeit ein all-inclusive Geschenk für Familie, Freunde, GeschäftspartnerInnen und MitarbeiterInnen. Auch Spontan-Schenker finden im UCI Shop eine Vielzahl von Varianten zum Sofort-Ausdrucken. So wird Weihnachten auch Last-Minute zum Kino-Fest.

Ganz neu im Sortiment ist die Schoko Kino Box mit Gutschein und einer Tafel Fairtrade-Schokolade.

Gutscheinkarten, Fun Box und Sofort-Gutscheine wurden vom UCI Kreativ-Team in verschiedenen attraktiven Weihnachtsdesigns entwickelt.

Für Firmenkunden gibt es den Ticketgutschein zu besonders günstigen Konditionen. Bei größeren Bestellmengen bietet das Sales-Team attraktive Bundle-Preise.

Einlösbar sind alle Gutscheine in einem Zeitraum von drei Jahren.

Das gesamte Gutscheinsortiment sowie der direkte Kontakt zum Sales-Team sind unter uci-shop.de abrufbar.

