KnowBe4 erreicht Meilenstein mit 50.000 Kunden weltweit

Tampa Bay, Berlin (ots)

Beständiges Wachstum und eine engagierte Kundenorientierung zählen zu den Erfolgsfaktoren

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, erreicht den Meilenstein von 50.000 Kunden weltweit. Im ersten Quartal 2022 konnte KnowBe4 fast 2.500 neue Kunden gewinnen, am 31. März hatte die Zahl bei 49.646 gelegen. Das ist ein Anstieg von 27,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Unser unglaubliches Wachstum in den letzten 12 Jahren, in denen wir 50.000 Organisationen weltweit erreicht haben, ist eine große Leistung für KnowBe4", erklärt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Kundenzufriedenheit und Feedback sind der Kern unseres Geschäftsmodells. Wir konzentrieren uns sehr auf die Kundenzufriedenheit, weshalb wir kontinuierlich für unseren Kundenservice mit bemerkenswerten Preisen und positiven Kundenrezensionen ausgezeichnet werden. Dieses Maß an Engagement zeichnet KnowBe4 aus und ist ein entscheidender Faktor für unser Wachstum und unseren anhaltenden Erfolg."

KnowBe4 wird auf Kundenbewertungsplattformen wie Google, G2, TrustRadius, Gartner und anderen stets hoch eingestuft. KnowBe4 wurde vor kurzem mit einer 2022 Top Rated-Auszeichnung von TrustRadius ausgezeichnet. Die Kundenzufriedenheit des Unternehmens ist mit 97 Prozent oder mehr konstant hoch.

Weitere Informationen darüber, was Kunden über KnowBe4 zu sagen haben, finden Sie hier: https://www.knowbe4.com/case-studies/.

