PRESSEEINLADUNG: Vielfalt voraus! - 21. Zertifikatsverleihung zum audit berufundfamilie

325 Arbeitgeber erhalten Zertifikat u.a. durch Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey

Das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben war thematisch nie breiter gefächert als heute. Zudem sind die Vereinbarkeitsbedarfe so individuell wie die Beschäftigten. Im audit berufundfamilie und audit familiengerechte hochschule, das von der berufundfamilie Service GmbH angeboten wird und unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey steht, zeigt sich wie kreativ und zielführend Arbeitgeber mit dieser Vielfalt umgehen können. In den vorangegangenen 12 Monaten haben sich Arbeitgeber dieser Aufgabe erfolgreich gestellt und mit dem audit einen strategischen Prozess der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik gestartet bzw. weitergeführt. Für ihr Engagement erhalten sie jetzt in Berlin das Zertifikat zum audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule:

Geehrt werden 325 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen. Die Auszeichnung überreichen Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, und Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH.

Dazu laden wir Sie herzlich ein: Datum: Dienstag, 25. Juni 2019 Uhrzeit: 10.15 - 15.30 Uhr Ort: Maritim Hotel Berlin Stauffenbergstraße 26 10785 Berlin-Tiergarten

